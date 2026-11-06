Грузия представлена тремя тематическими павильонами на международной выставке в Китае

“Шанхайская международная выставка импорта традиционно представляет собой важнейшую платформу для грузинских экспортёров, позволяющую увеличить экспорт собственной продукции на китайский рынок”, — заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили.

Международная китайская выставка импорта проводится в Шанхае уже в девятый раз. В этом году Грузия также представлена на выставке — на этот раз примерно 40 компаниями.

«Нынешняя выставка является особенной и важной с той точки зрения, что в её рамках состоялся целый ряд очень важных двусторонних встреч с крупнейшими китайскими корпорациями, компаниями-импортёрами, дистрибьюторскими и розничными сетями, в ходе которых мы обсудили вопросы поставки грузинской продукции в эти сети на более централизованной и консолидированной основе», — заявил заместитель министра.