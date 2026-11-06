Грузия представлена тремя тематическими павильонами на международной выставке в Китае
“Шанхайская международная выставка импорта традиционно представляет собой важнейшую платформу для грузинских экспортёров, позволяющую увеличить экспорт собственной продукции на китайский рынок”, — заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили.
Международная китайская выставка импорта проводится в Шанхае уже в девятый раз. В этом году Грузия также представлена на выставке — на этот раз примерно 40 компаниями.
«Нынешняя выставка является особенной и важной с той точки зрения, что в её рамках состоялся целый ряд очень важных двусторонних встреч с крупнейшими китайскими корпорациями, компаниями-импортёрами, дистрибьюторскими и розничными сетями, в ходе которых мы обсудили вопросы поставки грузинской продукции в эти сети на более централизованной и консолидированной основе», — заявил заместитель министра.
На Международной китайской выставке импорта Грузия представлена тремя тематическими павильонами. Ираклий Надареишвили подчеркнул, что в этом году в рамках выставки в формате специального мероприятия состоялись двусторонние встречи грузинских и китайских компаний.
«Впервые за всю историю выставки мы провели специальное мероприятие, в рамках которого около 50 китайских компаний проводят индивидуальные встречи с грузинскими предпринимателями в двустороннем формате, чтобы обсудить перспективы будущего сотрудничества на китайском рынке», — заявил заместитель министра.
Ещё в разделе «Экономика» Все →
Более высокий тариф на природный газ может быть установлен для семей с высоким потреблением — глава GNERC
По заявлению председателя НКРЭГ Давида Нармания, для домохозяйств с высоким уровнем потребления, которые «состоятельны» и используют природный газ…
Вице-премьер Грузии обсудила с руководством Китая развитие торгово-экономического сотрудничества
В рамках рабочего визита в Китай вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили встретилась с вице-премьером…
Банкомат как часть экосистемы: Octobank рассказал в Тбилиси, как объединить процессинг и цифровые платежи
Узбекистанский Octobank представил свою модель единой платежной инфраструктуры на международном форуме Fusion Georgia 2026: Banking & Retail…
Валютные резервы Грузии в октябре выросли на $83 млн
Национальный банк Грузии опубликовал обновленную статистику официальных международных резервов страны, согласно которой за прошедший месяц общий…
Правительство представило парламенту пересмотренный проект бюджета на 2027 год
Правительство Грузии представило парламенту проект бюджета на 2027 год для рассмотрения во втором чтении. В связи с этим Министерство финансов Грузии…
Жалобы покупателей в Агентство по конкуренции выросли вдвое
За первые десять месяцев текущего года Агентство по конкуренции и защите прав потребителей Грузии (GCCA) получило 2 237 обращений граждан и 6 795…