Вице-премьер Грузии обсудила с руководством Китая развитие торгово-экономического сотрудничества

«Стороны обсудили перспективы углубления торгово-экономических отношений между Грузией и Китаем. Особое внимание было уделено тесному партнёрству между странами и возможностям развития сотрудничества в транспортной, инвестиционной и других приоритетных сферах.

По информации Министерства экономики Грузии, в ходе встречи была подчеркнута важность всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.

В рамках рабочего визита в Китай вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили встретилась с вице-премьером Китайской Народной Республики, членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Тин Сюэсяном.

Особый акцент был сделан на взаимодействии в торговом секторе. Было отмечено, что в 2025 году товарооборот между Грузией и Китаем увеличился на 21%. Эта тенденция сохранилась и в 2026 году: за январь–сентябрь рост данного показателя составил 41%.

В ходе встречи стороны положительно оценили сотрудничество между Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, а также министерствами коммерции и транспорта Китая и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР.

В этом контексте была отмечена важность создания совместной рабочей группы по содействию двусторонней торговле, первое заседание которой уже состоялось. Стороны подчеркнули роль рабочей группы в углублении торгово-экономических отношений, содействии экспорту грузинской продукции на китайский рынок и более эффективном использовании экспортного потенциала Грузии.

Также обсуждались перспективы развития Среднего коридора и роль Грузии в этом направлении. Грузинская сторона акцентировала внимание на важных инфраструктурных транспортных проектах, в том числе на строительстве глубоководного порта Анаклия и модернизации железной дороги.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере гражданской авиации. Стороны отметили положительное влияние прямых авиарейсов на увеличение туристических потоков и укрепление связей между народами двух стран.

В ходе переговоров также была положительно оценена представительная делегация Грузии на Китайской международной импортной выставке, проходящей в Шанхае», — говорится в пресс-релизе Министерства экономики Грузии.

По информации ведомства, во встрече также приняли участие заместители министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани и Ираклий Надареишвили, президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертайя, а также министр коммерции КНР Ван Вэньтао и мэр Шанхая Гун Чжэн.