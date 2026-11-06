Более высокий тариф на природный газ может быть установлен для семей с высоким потреблением — глава GNERC

По заявлению председателя НКРЭГ Давида Нармания, для домохозяйств с высоким уровнем потребления, которые «состоятельны» и используют природный газ для подогрева бассейнов, будет установлен сравнительно более высокий тариф.

Как отметил Нармания, для населения с небольшим объемом потребления финансовая нагрузка останется низкой.

«На самом деле это полномочия для регулирующей комиссии в случае необходимости устанавливать разные объемы тарифов в зависимости от потребления. Можно задуматься о том, чтобы для потребителей, использующих небольшие объемы — а это жители регионов, различные категории нуждающегося населения и т. д., у которых потребление невелико, — финансовая нагрузка была низкой. А для семейных хозяйств с высоким потреблением, которые в основном являются более состоятельными семьями, имеющими, например, те же плавательные бассейны и отапливающими их природным газом и так далее, был установлен несколько иной или более высокий тариф.