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Грузия Online
Экономика

Жалобы покупателей в Агентство по конкуренции выросли вдвое

За первые десять месяцев текущего года Агентство по конкуренции и защите прав потребителей Грузии (GCCA) получило 2 237 обращений граждан и 6 795 телефонных звонков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число официальных жалоб увеличилось на 100%.

Такая динамика показывает, что жители страны всё активнее отстаивают свои права, а проблемы с качеством товаров, услугами и возвратом денег становятся одной из заметных тем потребительского рынка.

За отчётный период агентство подтвердило 287 фактов нарушения прав потребителей, охвативших 622 дела.

За невыполнение предписаний регулятора 158 торговцев оштрафовали на общую сумму 337 033 лари. Санкции были применены по 330 делам.

При этом ведомство использует не только штрафы. В интересах покупателей принято 165 решений об условных обязательствах, затронувших 187 дел. В рамках этого механизма компании должны изменить внутренние правила работы и восстановить права клиентов, пострадавших из-за прежней торговой практики.

Показательно, что 68% всех обращений связаны с интернет-торговлей. На обычные покупки в магазинах приходится 32%.

Чаще всего потребители сталкиваются с проблемами уже после оплаты товара или услуги. В частности, покупатели жалуются на сложности с возвратом денег, ненадлежащее качество продукции и отказ продавцов выполнять свои обязательства.

Распределение обращений подтверждает эту тенденцию:

• 917 жалоб — отказ или проблемы с возвратом денег;
• 551 — восстановление прав при некачественной услуге;
• 481 — замена или ремонт дефектного товара;
• 288 — другие вопросы.

Фактически главная претензия покупателей заключается в том, что получить оплаченный товар надлежащего качества или вернуть свои деньги удаётся не всегда.

Лидером по количеству обращений остаётся Тбилиси — на столицу приходится 80% всех заявлений.

Среди регионов первое место занимает Аджария — 6%. Далее следуют Имерети (4%), Квемо-Картли, Кахетия и Самегрело — Земо-Сванети (по 2%). В Шида-Картли, Самцхе-Джавахети, Гурии и Мцхета-Мтианети зарегистрировано по 1%.

По отраслям основная доля жалоб приходится на оптовую и розничную торговлю — 66%. Ещё 12% связаны с транспортировкой и складированием, 3% — со сферой искусства, развлечений и отдыха. На другие виды экономической деятельности приходится 19%.

Удвоение числа жалоб — серьёзный сигнал для грузинского бизнеса. Покупатели становятся требовательнее, а игнорирование их претензий всё чаще оборачивается для продавцов финансовыми последствиями.

Главная тенденция: потребители в Грузии всё чаще готовы защищать свои права, а государственный контроль за торговлей постепенно приобретает более практический характер.

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