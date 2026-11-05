Жалобы покупателей в Агентство по конкуренции выросли вдвое

Такая динамика показывает, что жители страны всё активнее отстаивают свои права, а проблемы с качеством товаров, услугами и возвратом денег становятся одной из заметных тем потребительского рынка.

За первые десять месяцев текущего года Агентство по конкуренции и защите прав потребителей Грузии (GCCA) получило 2 237 обращений граждан и 6 795 телефонных звонков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число официальных жалоб увеличилось на 100%.

За невыполнение предписаний регулятора 158 торговцев оштрафовали на общую сумму 337 033 лари. Санкции были применены по 330 делам.

При этом ведомство использует не только штрафы. В интересах покупателей принято 165 решений об условных обязательствах, затронувших 187 дел. В рамках этого механизма компании должны изменить внутренние правила работы и восстановить права клиентов, пострадавших из-за прежней торговой практики.

Показательно, что 68% всех обращений связаны с интернет-торговлей. На обычные покупки в магазинах приходится 32%.

Чаще всего потребители сталкиваются с проблемами уже после оплаты товара или услуги. В частности, покупатели жалуются на сложности с возвратом денег, ненадлежащее качество продукции и отказ продавцов выполнять свои обязательства.

Распределение обращений подтверждает эту тенденцию:

• 917 жалоб — отказ или проблемы с возвратом денег;

• 551 — восстановление прав при некачественной услуге;

• 481 — замена или ремонт дефектного товара;

• 288 — другие вопросы.

Фактически главная претензия покупателей заключается в том, что получить оплаченный товар надлежащего качества или вернуть свои деньги удаётся не всегда.

Лидером по количеству обращений остаётся Тбилиси — на столицу приходится 80% всех заявлений.

Среди регионов первое место занимает Аджария — 6%. Далее следуют Имерети (4%), Квемо-Картли, Кахетия и Самегрело — Земо-Сванети (по 2%). В Шида-Картли, Самцхе-Джавахети, Гурии и Мцхета-Мтианети зарегистрировано по 1%.

По отраслям основная доля жалоб приходится на оптовую и розничную торговлю — 66%. Ещё 12% связаны с транспортировкой и складированием, 3% — со сферой искусства, развлечений и отдыха. На другие виды экономической деятельности приходится 19%.

Удвоение числа жалоб — серьёзный сигнал для грузинского бизнеса. Покупатели становятся требовательнее, а игнорирование их претензий всё чаще оборачивается для продавцов финансовыми последствиями.

Главная тенденция: потребители в Грузии всё чаще готовы защищать свои права, а государственный контроль за торговлей постепенно приобретает более практический характер.