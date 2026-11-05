За 9 месяцев 2026 года расходы Правительства Грузии на командировки выросли — об этом выясняется из отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев.

Более конкретно, в январе–сентябре текущего года на командировки было израсходовано более 42.977 млн лари, тогда как за аналогичный период 2025 года командировочные расходы превышали 37.194 млн лари.

Согласно отчету, выросли и расходы на питание. Так, за 9 месяцев 2026 года расходы на питание превысили 115.216 млн лари, тогда как в аналогичный период прошлого года составляли более 109.781 млн лари.

В отчетный период увеличились и представительские расходы правительства. В частности, в январе–сентябре 2025 года в этой категории было израсходовано более 14.087 млн лари. Примечательно, что за аналогичный период текущего года представительские расходы превысили 18.152 млн лари.