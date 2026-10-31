У нефтяного терминала в Батуми планируют построить 58-этажный небоскреб

Для строительства компания должна освободить участок от расположенного там двухэтажного аварийного дома. Общая площадь территории составляет 3 735 квадратных метров. Часть земли застройщик получил от частных собственников в обмен на будущие квартиры, другую часть правительство Аджарии передало через муниципалитет в рамках программы замены аварийного жилья.

Проект предполагает возведение комплекса более чем на 800 квартир и 12 коммерческих объектов по адресу 1-й переулок Нонешвили. Его реализует компания «Коммуна Холдинг», недавно переименованная в ООО «Мюрекс Девелопмент». Однако реализация проекта сопровождается судебными спорами и вопросами к соблюдению градостроительных требований.

У Батумского нефтяного терминала на самом въезде в город планируется строительство 58-этажного небоскреба высотой 217,5 метра — это рекордные параметры для данной локации. Об этом сообщает местное издание Batumelebi.

За приватизацию земли компания должна была перечислить в бюджет 1,326 млн лари. Однако вскоре после заключения соглашения она попросила мэрию отсрочить платеж, сославшись на значительные расходы на проектирование и досрочное расселение жителей. Сакребуло согласилось перенести срок выплаты до 31 декабря 2024 года.

В мэрии сообщили Batumelebi, что компания уже погасила задолженность, однако сведения в публичном реестре пока не обновлены: часть недвижимости по-прежнему числится на балансе государства.

При этом, по данным издания, на 29 октября 2026 года расселение жителей так и не началось. Некоторые собственники рассказали журналистам, что после первоначальных договоренностей представители компании перестали выходить с ними на связь. Один из жителей сообщил, что обратился в суд с требованием вернуть недвижимость.

30 октября сакребуло одобрило изменения в детальный план застройки участка. Они предусматривают сокращение на 78 числа парковочных мест непосредственно в комплексе. Взамен компания обязуется в течение года после получения разрешения на строительство согласовать проект и обустроить открытую парковку как минимум на 80 автомобилей на муниципальной земле.

В мэрии объяснили, что первоначальный проект предусматривал механизированную многоуровневую парковку за пределами здания, эксплуатация которой могла быть затруднительной. Поэтому застройщику предложили оборудовать открытую стоянку на соседних участках, принадлежащих муниципалитету.

Таким образом, парковка разместится не на собственной территории компании, а на муниципальной земле. Условия ее дальнейшего использования в публикации не уточняются.

Коэффициент застройки увеличен до экстремальных 17,0. При этом участок для строительства граничит с рекой Барцхана. По техническому регламенту правительства Грузии, вдоль рек длиной до 25 километров должна сохраняться 10-метровая водоохранная полоса. В проектной документации предусмотрено строительство защитной стены вдоль реки, однако, как отмечает Batumelebi, остается вопрос, удастся ли при заявленных параметрах застройки соблюсти требования регламента. Издание связывает возможность предоставления проекту специальных условий с тем, что он реализуется в рамках программы обновления аварийного жилья.

По данным Batumelebi, компанию «Коммуна Холдинг» в 2023 году основал бизнесмен Гела Габаидзе, а ее директором был Гия Беридзе. Издание отмечает, что они являются донорами и сторонниками правящей партии «Грузинская мечта».

В 2024 году Беридзе безвозмездно передал 100% Диане Турманидзе. Позже компания сменила название.

В выписке из публичного реестра значатся судебные аресты ряда активов фирмы и налоговая задолженность.