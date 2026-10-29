Экс-глава Нацбанка Чехии: Тбилисский финансовый саммит стал особенным мероприятием, объединившим представителей финтех-сектора

По его словам, Тбилисский финансовый саммит стал особенным мероприятием, объединившим представителей финтех-сектора и предоставившим участникам возможность узнать много нового не только о стейблкоинах, но и о различных важных решениях.

«В этом отношении мы видим очень сильную поддержку и активную деятельность Национального банка в сфере финансовых инноваций, что имеет чрезвычайно важное значение», — отметил бывший глава чешского центробанка.

«Применительно к Грузии особенно важно подчеркнуть, что правительство и Национальный банк поддерживают инновации», — заявил бывший президент Национального банка Чехии Жденек Тума, выступивший одним из спикеров Тбилисского финансового саммита.

«Панельная дискуссия, которую я модерировал, была посвящена трансграничным платежам, однако существует целый ряд других вопросов. Поэтому в будущем, если кто-то захочет узнать, чего ожидать в плане инноваций в финансовом секторе, это прекрасная площадка для обсуждения таких тем. Я верю, что через два-три года мы увидим множество новых инноваций в финансовом секторе. Я хорошо помню, насколько другим был финансовый сектор пять-десять лет назад. С тех пор произошёл огромный прогресс в области дешёвых платежей. Как правило, новые технологии ориентированы на потребителей, улучшая качество обслуживания и пользовательский опыт. Уверен, что в ближайшие два-три года мы увидим ещё больше инноваций в финансовом секторе», — отметил Жденек Тума.

В рамках Тбилисского финансового саммита Жденек Тума модерировал панельную дискуссию под названием «Развитие инфраструктуры региональной связанности». В числе участников дискуссии были вице-президент Национального банка Грузии Екатерине Галдава, руководитель направления развития рынка платежей компании SWIFT Джим Сойдемир, вице-президент UnionPay Лу Хэн и руководитель бизнес-направления Национальной корпорации платежей Индии Кишан Сриниваш.

Основными темами обсуждения стали развитие трансграничных платежей, совместимость финансовой инфраструктуры и укрепление региональных финансовых связей.

Участники панели, обладающие значительным международным опытом в области развития трансграничных платежей и взаимосвязи платёжных инфраструктур, поделились опытом и взглядами на возможности и вызовы, связанные с развитием быстрых, безопасных и эффективных платежей, опираясь на практику различных стран.

В этом году Тбилисский финансовый саммит собрал около 1000 участников из примерно 60 стран.