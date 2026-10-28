Ренат Бектуров: Грузия играет важную роль в укреплении финансовых связей между Центральной Азией и Европой

По заявлению управляющего Международным финансовым центром «Астана» (AIFC) Рената Бектурова, Грузия обладает значительным потенциалом для углубления экономических и финансовых связей между Центральной Азией и Европой. Об этом он рассказал в рамках «Тбилисского финансового саммита».

По словам Рената Бектурова, саммит является важной международной платформой для диалога между представителями финансового сектора, лицами, принимающими решения, и бизнесом, особенно по вопросам развития финансовых технологий, искусственного интеллекта и финансовых продуктов. По его же словам, подобные международные мероприятия способствуют демонстрации возможностей Грузии, привлечению международных партнеров и углублению диалога о развитии финансового сектора страны.

«Поскольку Грузия расположена между Востоком и Западом, она представляет собой важную точку связи для бизнеса. Важно, чтобы международные участники сами приезжали в Грузию, знакомились с возможностями страны и встречались с лицами, принимающими решения», — заявил Ренат Бектуров.