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Экономика

Ренат Бектуров: Грузия играет важную роль в укреплении финансовых связей между Центральной Азией и Европой

По заявлению управляющего Международным финансовым центром «Астана» (AIFC) Рената Бектурова, Грузия обладает значительным потенциалом для углубления экономических и финансовых связей между Центральной Азией и Европой. Об этом он рассказал в рамках «Тбилисского финансового саммита».

По словам Рената Бектурова, саммит является важной международной платформой для диалога между представителями финансового сектора, лицами, принимающими решения, и бизнесом, особенно по вопросам развития финансовых технологий, искусственного интеллекта и финансовых продуктов. По его же словам, подобные международные мероприятия способствуют демонстрации возможностей Грузии, привлечению международных партнеров и углублению диалога о развитии финансового сектора страны.

«Поскольку Грузия расположена между Востоком и Западом, она представляет собой важную точку связи для бизнеса. Важно, чтобы международные участники сами приезжали в Грузию, знакомились с возможностями страны и встречались с лицами, принимающими решения», — заявил Ренат Бектуров.

По заявлению управляющего AIFC, одним из важных направлений сотрудничества с Грузией является развитие «Срединного коридора», которое должно сопровождаться укреплением финансовых связей. По его оценке, в этом процессе важную роль сыграют как финтех-компании, так и традиционный банковский сектор.

Ренат Бектуров также акцентировал внимание на развитии рынков капитала, что способствует мобилизации местных и международных финансовых ресурсов для экономического роста.

По его же словам, меморандум о взаимопонимании, подписанный между Международным финансовым центром «Астана» и Национальным банком Грузии, является важной основой для углубления сотрудничества. Стороны будут совместно работать над проектом взаимного доступа для лицензированных субъектов, что будет способствовать укреплению финансовых связей между Центральной Азией и Южным Кавказом.

AIFC (Международный финансовый центр «Астана») — это международная финансовая платформа, базирующаяся в Астане (Казахстан), целью которой является содействие привлечению инвестиций в страну и регион, развитие рынка капитала и укрепление сектора финансовых услуг. Центр объединяет финансовые институты, инвестиционные компании и других участников, а также способствует углублению связей с международными финансовыми рынками.

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