Кобахидзе пообещал превратить Грузию в финансово-технологический хаб региона
Становление Грузии в качестве регионального финансового и технологического хаба являются приоритетами грузинского правительства. Об этом премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил во время своего выступления на Тбилисском финансовом саммите.
По словам премьера, такие мероприятия призваны способствовать «дальнейшему углублению регионального сотрудничества, последующему экономическому развитию нашей страны, расширению инвестиционных возможностей и укреплению торговых связей между государствами Срединного коридора». Кобахидзе добавил, что важные инициативы правительства и Нацбанка Грузии способствуют росту конкуренции в финансовом секторе, развитию инноваций и цифровых сервисов.
Отдельно премьер-министр затронул тему экономического роста Грузии, заявив, что в 2021–2025 годах средний он составил 9,3%.
«Эта тенденция продолжается и в текущем году: по предварительным данным, за первые 8 месяцев 2026 года экономический рост достиг 7,6%. Примечательно, что столь высокий экономический рост в значительной степени обусловлен развитием сравнительно высокопродуктивных отраслей. В их числе — экспорт услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий».
По словам Кобахидзе, наряду с позитивными макроэкономическими тенденциями важно отметить возрастающую роль прямых иностранных инвестиций в развитии экономики Грузии, особенно в финансовом секторе, где привлечение международного капитала способствует росту конкурентоспособности, внедрению новых технологий и укреплению потенциала страны как регионального финансового центра.
«Я рад, что сегодня Грузия принимает уже второй по счету Тбилисский финансовый саммит. Эта масштабная международная платформа была основана в прошлом году, она объединяет представителей финансового сектора, технологической индустрии и международных институтов со всего мира. Следует отметить, что в сегодняшнем мероприятии принимают участие около 800 делегатов из более чем 50 стран».
По словам Кобахидзе, Грузия на протяжении веков являлась связующим мостом между Востоком и Западом, и сегодня, «на фоне глобальных экономических и геополитических изменений, эта историческая роль приобретает новое значение».
«Наше стратегическое положение, инфраструктура, макроэкономическая стабильность и благоприятный инвестиционный климат создают прочную основу для становления Грузии в качестве регионального хаба торговли, логистики, финансов и технологических инноваций».
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