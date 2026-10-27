Кобахидзе пообещал превратить Грузию в финансово-технологический хаб региона

По словам премьера, такие мероприятия призваны способствовать «дальнейшему углублению регионального сотрудничества, последующему экономическому развитию нашей страны, расширению инвестиционных возможностей и укреплению торговых связей между государствами Срединного коридора». Кобахидзе добавил, что важные инициативы правительства и Нацбанка Грузии способствуют росту конкуренции в финансовом секторе, развитию инноваций и цифровых сервисов.

Становление Грузии в качестве регионального финансового и технологического хаба являются приоритетами грузинского правительства. Об этом премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил во время своего выступления на Тбилисском финансовом саммите.

«Эта тенденция продолжается и в текущем году: по предварительным данным, за первые 8 месяцев 2026 года экономический рост достиг 7,6%. Примечательно, что столь высокий экономический рост в значительной степени обусловлен развитием сравнительно высокопродуктивных отраслей. В их числе — экспорт услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий».

По словам Кобахидзе, наряду с позитивными макроэкономическими тенденциями важно отметить возрастающую роль прямых иностранных инвестиций в развитии экономики Грузии, особенно в финансовом секторе, где привлечение международного капитала способствует росту конкурентоспособности, внедрению новых технологий и укреплению потенциала страны как регионального финансового центра.

«Я рад, что сегодня Грузия принимает уже второй по счету Тбилисский финансовый саммит. Эта масштабная международная платформа была основана в прошлом году, она объединяет представителей финансового сектора, технологической индустрии и международных институтов со всего мира. Следует отметить, что в сегодняшнем мероприятии принимают участие около 800 делегатов из более чем 50 стран».

По словам Кобахидзе, Грузия на протяжении веков являлась связующим мостом между Востоком и Западом, и сегодня, «на фоне глобальных экономических и геополитических изменений, эта историческая роль приобретает новое значение».

«Наше стратегическое положение, инфраструктура, макроэкономическая стабильность и благоприятный инвестиционный климат создают прочную основу для становления Грузии в качестве регионального хаба торговли, логистики, финансов и технологических инноваций».