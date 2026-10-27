Кобахидзе:Средний экономический рост в 2021-2025 годах составил 9,3%, эта тенденция сохраняется и в этом году

“В 2021–2025 годах средний экономический рост составил 9,3%. Эта тенденция сохраняется и в текущем году: по предварительным данным, за первые восемь месяцев 2026 года экономический рост достиг 7,6%. Следует отметить, что высокие темпы экономического роста во многом обусловлены развитием отраслей с относительно высокой производительностью. Среди них — экспорт услуг в сфере информационных и коммуникационных технологий”, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на Тбилисском финансовом саммите.

По его словам, наряду с положительными макроэкономическими тенденциями важно отметить возрастающую роль прямых иностранных инвестиций в развитии экономики Грузии, особенно в финансовом секторе, где привлечение международного капитала способствует повышению конкурентоспособности отрасли, внедрению новых технологий и укреплению потенциала страны как регионального финансового центра.

«Я рад, что сегодня Грузия принимает второй по счёту Тбилисский финансовый саммит. Эта масштабная международная площадка была создана в прошлом году и объединяет представителей финансового сектора, технологической индустрии и международных институтов из различных регионов мира. Следует отметить, что в сегодняшнем мероприятии принимают участие около 800 представителей более чем 50 стран.

Особенно приветствую тот факт, что одним из соорганизаторов мероприятия выступает сингапурская организация Global Finance & Technology Network (GFTN), в международную сеть которой входят наряду с Грузией и другие ведущие страны мира.

На протяжении столетий Грузия была связующим мостом между Востоком и Западом. Сегодня, на фоне глобальных экономических и геополитических изменений, эта историческая роль приобретает новое значение. Наше стратегическое расположение, инфраструктура, макроэкономическая стабильность и благоприятный инвестиционный климат создают хорошую основу для превращения Грузии в региональный хаб в сферах торговли, логистики, финансов и технологических инноваций.

Реализации этого потенциала способствует динамика высоких темпов экономического роста. В 2021–2025 годах средний экономический рост составил 9,3%. Эта тенденция сохраняется и в текущем году: по предварительным данным, за первые восемь месяцев 2026 года экономический рост достиг 7,6%. Следует отметить, что высокие темпы экономического роста во многом обусловлены развитием отраслей с относительно высокой производительностью. Среди них — экспорт услуг в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Наряду с положительными макроэкономическими тенденциями важно отметить возрастающую роль прямых иностранных инвестиций в развитии экономики Грузии, особенно в финансовом секторе, где привлечение международного капитала способствует повышению конкурентоспособности отрасли, внедрению новых технологий и укреплению потенциала страны как регионального финансового центра. Сегодня финансовый сектор занимает ведущее место в стране по привлечению прямых иностранных инвестиций», — заявил Ираклий Кобахидзе.