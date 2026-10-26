Глава НБГ провела встречу с управляющим Международным финансовым центром «Астана»

Президент Национального банка Грузии Натия Турнава провела встречу с управляющим Международным финансовым центром «Астана» (AIFC) Ренатом Бектуровым и делегацией Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA). Казахстанская сторона находится в Грузии в рамках «Тбилисского финансового саммита».

По информации Национального банка Грузии, на встрече стороны обсудили вопросы углубления финансового сотрудничества между Грузией и Казахстаном, развития рынков капитала и укрепления финансовых связей между двумя странами.

«Натия Турнава акцентировала внимание на динамике развития рынка капитала Грузии, росте рынка корпоративных облигаций и расширении инвестиционных возможностей. Речь шла о сотрудничестве Национального банка Грузии, Международного финансового центра «Астана» и Комитета AFSA, в том числе в направлении содействия взаимному доступу на рынок ценных бумаг.