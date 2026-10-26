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Экономика

Глава НБГ провела встречу с управляющим Международным финансовым центром «Астана»

Президент Национального банка Грузии Натия Турнава провела встречу с управляющим Международным финансовым центром «Астана» (AIFC) Ренатом Бектуровым и делегацией Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA). Казахстанская сторона находится в Грузии в рамках «Тбилисского финансового саммита».

По информации Национального банка Грузии, на встрече стороны обсудили вопросы углубления финансового сотрудничества между Грузией и Казахстаном, развития рынков капитала и укрепления финансовых связей между двумя странами.

«Натия Турнава акцентировала внимание на динамике развития рынка капитала Грузии, росте рынка корпоративных облигаций и расширении инвестиционных возможностей. Речь шла о сотрудничестве Национального банка Грузии, Международного финансового центра «Астана» и Комитета AFSA, в том числе в направлении содействия взаимному доступу на рынок ценных бумаг.

Примечательно, что сотрудничество между Национальным банком Грузии и AFSA продолжается уже годы. Подписанный между сторонами меморандум о взаимопонимании предусматривает сотрудничество и обмен информацией в сфере надзора, а новая база взаимного доступа на рынок ценных бумаг направлена на развитие финансовых услуг и рыночного сотрудничества между Грузией и Международным финансовым центром «Астана».

Участники встречи выразили готовность к углублению будущего сотрудничества и развитию совместных инициатив.

На встрече также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Грузии Талгат Адуов.

Со стороны НБГ на встрече с казахстанской делегацией присутствовали первый вице-президент НБГ Екатерина Микабадзе, а также начальник Департамента надзора за рынком ценных бумаг Давит Абесадзе и начальник Департамента международных отношений Георгий Эдилашвили», — говорится в информации, распространенной Национальным банком Грузии.

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