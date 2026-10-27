Кобахидзе: Тбилисский финансовый саммит будет способствовать региональному сотрудничеству
“Важные инициативы правительства Грузии и Национального банка способствуют усилению конкуренции в финансовом секторе, развитию инноваций и цифровых услуг”, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на Тбилисском финансовом саммите.
По словам Ираклия Кобахидзе, в последние годы были предприняты конкретные шаги, в том числе разработана нормативная база, регулирующая регистрацию и надзор за поставщиками услуг с виртуальными активами, а также правила выпуска стабильных виртуальных активов.
«В результате на рынке уже работают более 40 поставщиков услуг с виртуальными активами. Кроме того, внедрён открытый банкинг и создана система лицензирования цифровых банков, на основании которой в Грузии уже работают три цифровых банка. Один из них был основан по сингапурской инициативе.
По инициативе Национального банка Грузии были также модернизированы платёжные системы. Это будет способствовать повышению доступности финансовых услуг и предоставит финтех-компаниям больше возможностей для реализации инновационных проектов.
В то же время при участии Национального банка развиваются проекты региональных трансграничных платежей, которые ещё больше укрепят финансовые связи между нашими странами. Мы приветствуем активное сотрудничество стран региона в этом направлении.
Эти шаги создают прочную основу для развития в Грузии современной, инновационной и конкурентоспособной финансовой экосистемы, что является важной предпосылкой экономического роста страны и её интеграции в международные рынки.
Углубление регионального сотрудничества и превращение Грузии в региональный финансовый и технологический хаб являются приоритетами правительства Грузии. Тбилисский финансовый саммит играет важную роль в этом процессе.
Уверен, что саммит будет способствовать дальнейшему углублению регионального сотрудничества, последующему экономическому развитию нашей страны, расширению инвестиционных возможностей и укреплению торговых отношений между странами Среднего коридора.
Желаю всем плодотворных дискуссий и успехов», — заявил премьер-министр.
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