 Кобахидзе: Тбилисский финансовый саммит будет способствовать региональному сотрудничеству

«В результате на рынке уже работают более 40 поставщиков услуг с виртуальными активами. Кроме того, внедрён открытый банкинг и создана система лицензирования цифровых банков, на основании которой в Грузии уже работают три цифровых банка. Один из них был основан по сингапурской инициативе.

По словам Ираклия Кобахидзе, в последние годы были предприняты конкретные шаги, в том числе разработана нормативная база, регулирующая регистрацию и надзор за поставщиками услуг с виртуальными активами, а также правила выпуска стабильных виртуальных активов.

“Важные инициативы правительства Грузии и Национального банка способствуют усилению конкуренции в финансовом секторе, развитию инноваций и цифровых услуг”, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на Тбилисском финансовом саммите.

По инициативе Национального банка Грузии были также модернизированы платёжные системы. Это будет способствовать повышению доступности финансовых услуг и предоставит финтех-компаниям больше возможностей для реализации инновационных проектов.

В то же время при участии Национального банка развиваются проекты региональных трансграничных платежей, которые ещё больше укрепят финансовые связи между нашими странами. Мы приветствуем активное сотрудничество стран региона в этом направлении.

Эти шаги создают прочную основу для развития в Грузии современной, инновационной и конкурентоспособной финансовой экосистемы, что является важной предпосылкой экономического роста страны и её интеграции в международные рынки.

Углубление регионального сотрудничества и превращение Грузии в региональный финансовый и технологический хаб являются приоритетами правительства Грузии. Тбилисский финансовый саммит играет важную роль в этом процессе.

Уверен, что саммит будет способствовать дальнейшему углублению регионального сотрудничества, последующему экономическому развитию нашей страны, расширению инвестиционных возможностей и укреплению торговых отношений между странами Среднего коридора.

Желаю всем плодотворных дискуссий и успехов», — заявил премьер-министр.