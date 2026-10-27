“Грузинская железная дорога” начала реабилитацию Тбилисского центрального вокзала
“Грузинская железная дорога” начала реабилитацию Тбилисского центрального вокзала.
Как сообщает Грузинская железная дорога, в рамках проекта будут полностью обновлены первая, вторая и третья платформы. Уже начался демонтаж существующих платформ, вместо которых на территории вокзала оборудуют новые, более высокие и современные платформы.
Ремонтные работы предусматривают ликвидацию подземного перехода между платформами, а также лестницы, ведущей с платформы в здание Тбилисского центрального вокзала.
Согласно проекту, вместо пешеходной лестницы на вокзале установят четыре новых эскалатора. Также будут обновлены зоны ожидания пассажиров.
В ходе реконструкции на платформах установят противопожарное оборудование и аварийное освещение.
Общая стоимость полной реконструкции Тбилисского центрального вокзала составит около 7 млн лари. “Грузинская железная дорога” планирует завершить ремонтные работы осенью 2027 года.
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