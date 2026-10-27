“Грузинская железная дорога” начала реабилитацию Тбилисского центрального вокзала.

Как сообщает Грузинская железная дорога, в рамках проекта будут полностью обновлены первая, вторая и третья платформы. Уже начался демонтаж существующих платформ, вместо которых на территории вокзала оборудуют новые, более высокие и современные платформы.

Ремонтные работы предусматривают ликвидацию подземного перехода между платформами, а также лестницы, ведущей с платформы в здание Тбилисского центрального вокзала.