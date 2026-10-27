Глава GFTN: Будущее финансового сектора Грузии будут определять искусственный интеллект, токенизация и квантовые технологии

«Я хотел бы начать со слов благодарности и поблагодарить премьер-министра и вице-премьера за визит в мою страну — Сингапур — несколько месяцев назад. Этот визит ещё больше сблизил наши две страны. Надеюсь, в будущем вы ещё не раз посетите Сингапур. Грузии повезло, что у неё один из самых трудолюбивых председателей центральных банков в мире. Каждый раз, когда я встречаюсь с Натией Турнава, её стремление к инновациям и развитию Грузии действительно заразительно. Именно благодаря ей мы сегодня здесь. Госпожа Натия служит для нас источником вдохновения.

По словам главы Глобальной сети финансов и технологий (GFTN) Сопненду Моханти, будущее финансового сектора Грузии будут определять искусственный интеллект, токенизация и квантовые технологии. Об этом он заявил, выступая на «Тбилисском финансовом саммите».

Готовясь к выступлению, я ознакомился с грузинской поэзией и хотел бы напомнить вам о Шота Руставели, который ещё в XII веке писал: „Что отдашь — твоим пребудет, что не отдашь — потеряно“. Я размышлял над этой фразой и подумал: ведь это и есть открытый банкинг. Именно так она и звучит. В ней заложен тот же принцип. Сейчас Грузия находится именно на этом этапе: чем больше мы отдаём, тем сильнее растёт наша экономика. Поразительно, что Шота Руставели сформулировал эту мысль ещё в XII веке и словно предвидел будущее.

Открытый банкинг чрезвычайно важен, и именно такие подходы определят будущее Грузии. В ближайшие десятилетия они будут играть решающую роль. Первое направление — искусственный интеллект. Мы находимся на переломном этапе его развития. Искусственный интеллект уже не ограничивается ответами на вопросы: он способен действовать, а мир перешёл к экономике искусственного интеллекта быстрее, чем ожидалось. Пути назад уже нет. Поэтому финансовый сектор должен суметь адаптироваться в рамках чётких правил, установленных центральным банком. В то же время разработчики политики должны обеспечить справедливый переход и свести к минимуму нарушения в сфере занятости», — отметил он.

По его словам, использование искусственного интеллекта позволит финансовому сектору своевременно выявлять мошенничество, точнее оценивать риски и расширять доступность финансовых услуг.

«Как однажды отметил наш премьер-министр, искусственный интеллект — не препятствие, а предпосылка успеха. Люди не должны его бояться. Его преимущества огромны: выявление мошенничества за доли секунды, максимально точная оценка рисков и доступность финансовых услуг без границ. Машинные технологии способны действовать быстро. Успех зависит от того, насколько быстро разработчики политики смогут адаптироваться к изменениям. Именно это определит будущее экономики каждой страны.

Второе направление — токенизация. Давайте поговорим о криптоактивах и цифровой валюте центрального банка (CBDC). Более широкая идея заключается в создании токенизированного рынка. Это важнейший фактор объединения экономик, поскольку он позволяет торговать деньгами и активами и проводить расчёты за доли секунды. Особенно в сфере электронной коммерции это уже повседневная реальность. За этим будущее. Грузия прошла значительный путь в данном направлении, причём очень быстро, и я надеюсь, что в дальнейшем она сделает ещё больше для укрепления токенизированного рынка. Мы создали один из самых мощных инструментов, который позволит участникам рынка использовать эти возможности и ещё больше ускорить процесс токенизации в рамках глобальной сети.

Третье направление — квантовые технологии. Вероятно, это одна из самых революционных технологий нашего времени. Она представляет реальный риск для финансовой безопасности, но одновременно открывает и новые возможности. Учитывая нынешние темпы развития, квантовые технологии могут стать реальностью уже в течение следующего десятилетия. Грузия продвигается вперёд и в этом направлении: создаётся новая инфраструктура, разрабатываются модели. В Глобальной сети финансовых технологий мы создаём всё необходимое, чтобы банки могли работать в квантовом мире.

Я рассказал о токенизации, искусственном интеллекте и квантовых технологиях. Президент Национального банка часто отмечает, что, развивая открытый банкинг, регуляторную песочницу, цифровые банки и цифровой лари, вы не просто внедряете технологии, а сами создаёте их. Технологии — не самоцель. Цель — финансовая система, которая будет производительной, устойчивой и надёжной. Технологии определяют, на что способна финансовая система и насколько далеко она может развиваться. Давайте сделаем Грузию и Тбилиси центром этой системы и происходящих изменений. Да здравствует Грузия!» — заявил глава Глобальной сети финансов и технологий Сопненду Моханти.