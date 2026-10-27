Тбилиси принимает Международный финансовый саммит

Саммит откроет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. С приветственными речами к участникам обратятся вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, президент Национального банка Грузии Натия Турнава и руководитель Глобальной сети финансов и технологий (GFTN) Сопненду Моханти.

27–28 октября в Тбилиси проходит второй по счёту Тбилисский финансовый саммит, объединяющий представителей центральных банков, международных финансовых институтов, финтех-компаний и инновационных предприятий.

В нынешнем саммите принимают участие более 800 представителей из примерно 60 стран и около 100 высокопоставленных спикеров.

Среди участников — представители таких крупных компаний, как Swift, UnionPay, Luma Group, Accel, Tether, Ant International и других. В саммите также участвуют исполнительный вице-президент Банка Китая Ян Цзюнь, вице-президент Национального банка Казахстана Бинур Жаленов, первый вице-президент Банка Албании Холта Зачай, генеральный директор Исследовательского института цифровых валют Народного банка Китая Му Чанчунь, вице-президент Центрального банка Армении Ованес Хачатрян, вице-президент Центрального банка Боснии и Герцеговины Эмир Куртич, бывший президент Национального банка Чехии Зденек Тума и президент Международного финансового центра «Астана» Ренат Бектуров.

В рамках двухдневного мероприятия проходят тематические сессии, панельные дискуссии, рабочие и профессиональные встречи. Основные направления обсуждения — укрепление региональных финансовых и экономических связей, цифровые активы, будущее платежей, открытый банкинг, искусственный интеллект и кибербезопасность финансовых систем.

Президент Национального банка Грузии Натия Турнава вместе с представителями финансовых институтов Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Китая участвует в панельной дискуссии высокого уровня «Приоритеты центральных банков на 2027 год». В ходе дискуссии участники обсудят денежно-кредитную политику, финансовую стабильность, а также цифровую и трансграничную финансовую инфраструктуру.

В рамках саммита особое внимание будет уделено развитию финансовых технологий, регулированию цифровых активов и внедрению инновационных решений. Повестка дня также включает вопросы развития финансовой инфраструктуры региона, расширения международного сотрудничества и инвестиционных возможностей.

В рамках саммита состоится демонстрационный день хакатона по искусственному интеллекту и открытому банкингу. Хакатон является совместным проектом Национального банка Грузии и Агентства инноваций и технологий Грузии. В нём участвуют 28 местных и международных команд. Победители будут определены 28 октября, в день демонстрации проектов.

«Тбилисский финансовый саммит предоставляет Грузии возможность укрепить свои позиции в международной финансовой и технологической экосистеме. Мероприятие будет способствовать углублению сотрудничества с международными партнёрами, обмену опытом в сфере финансовых инноваций и демонстрации потенциала Грузии как региональной финансовой и технологической платформы», — отмечает президент Национального банка Грузии Натия Турнава.

Мероприятие организовано совместно Национальным банком Грузии, Министерством экономики и устойчивого развития Грузии и базирующейся в Сингапуре Глобальной сетью финансов и технологий (GFTN).

GFTN — международная сеть, основанная в Сингапуре и работающая над развитием финансовых технологий, цифровой трансформации и современных финансовых экосистем. Сеть осуществляет деятельность в ведущих финансовых центрах мира, в том числе в Сингапуре, Японии и Швейцарии. В 2025 году к сети присоединилась и Грузия.