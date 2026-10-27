В Грузии вводят новые тарифы на газ, варьирующие в зависимости от объемов потребления

Парламент рассматривает ускоренный законопроект, предусматривающий поправки к Закону об энерго- и водоснабжении. Согласно проекту закона, Регулирующая комиссия сохраняет за собой право устанавливать тариф на природный газ в зависимости от объема потребления, что означает, что те, кто потребляет больше, будут платить больше.

В частности, законопроект изменяет правила расчета потребительского тарифа на природный газ. Согласно действующим правилам, тариф на природный газ фиксирован независимо от объема потребления (он определяется только по площади зоны обслуживания). После изменения базовое потребление станет относительно дешевым и финансово доступным, а в случае превышения потребления будет применяться другой тариф, что будет стимулировать население к экономии энергоресурсов и воды. До 1 января 2038 года будут устанавливаться разные тарифы в зависимости от объема потребления газа домохозяйствами.

Как сообщила BMG Комиссия по энергетике и водоснабжению, новый многоуровневый тариф будет установлен уже Регулирующей комиссией.