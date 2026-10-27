НБГ: Объем кредитов, выданных коммерческими банками, составил 78,14 млрд лари
По информации Национального банка Грузии, к концу сентября 2026 года объем кредитов, выданных коммерческими банками (за исключением межбанковских кредитов), составил 78,14 млрд лари, что на 1,69 млрд лари (или на 2,21%) превышает показатель на конец предыдущего месяца.
Годовой рост кредитования без учета влияния обменного курса составил 16,91%.
По данным Центрального банка, в том же периоде по сравнению с предыдущим месяцем объем кредитов, выданных в национальной валюте, увеличился на 796,70 млн лари (или на 1,77%), а объем кредитов в иностранной валюте — на 892,59 млн лари (или на 2,83%).
Кроме того, по данным НБГ, на конец сентября 2026 года банки выдали банкам-резидентам (юридическим лицам) кредиты в национальной валюте на сумму 11,32 млрд лари, что на 1,04% больше по сравнению с предыдущим месяцем, а в иностранной валюте — на сумму 22,35 млрд лари, что на 3,60% выше показателя предыдущего месяца.
Согласно отчету Национального банка, в течение сентября 2026 года объем кредитования сектора резидентных домашних хозяйств увеличился на 1,77% (или на 726,78 млн лари) и к концу сентября составил 41,87 млрд лари.
По состоянию на конец сентября 2026 года коэффициент ларизации совокупных кредитов составил 58,54%, снизившись на 0,25 процентного пункта по сравнению с показателем на конец предыдущего месяца.
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