НБГ: Объем кредитов, выданных коммерческими банками, составил 78,14 млрд лари

По информации Национального банка Грузии, к концу сентября 2026 года объем кредитов, выданных коммерческими банками (за исключением межбанковских кредитов), составил 78,14 млрд лари, что на 1,69 млрд лари (или на 2,21%) превышает показатель на конец предыдущего месяца.

Годовой рост кредитования без учета влияния обменного курса составил 16,91%.

По данным Центрального банка, в том же периоде по сравнению с предыдущим месяцем объем кредитов, выданных в национальной валюте, увеличился на 796,70 млн лари (или на 1,77%), а объем кредитов в иностранной валюте — на 892,59 млн лари (или на 2,83%).