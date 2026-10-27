Агентство по инвестициям предлагает международным компаниям возможности для расширения деятельности в Грузии
ЮЛПП «Агентство по инвестициям» министерства экономики и устойчивого развития Грузии принимает 12 международных компаний, работающих в секторе аутсорсинга бизнес-процессов (BPO). Представители компаний знакомятся с инвестиционной средой страны и обсуждают возможности расширения своей деятельности в Грузии.
В рамках текущего тура запланированы встречи с представителями государственного и частного секторов. Гости также ознакомятся с деятельностью Дома юстиции Тбилиси, Кутаисского технологического хаба и Кутаисского международного университета.
Цель инвестиционного тура — ознакомить международные компании с возможностями запуска и расширения бизнеса в Грузии, а также способствовать привлечению новых инвестиций и созданию рабочих мест. Посредством инвестиционных туров Агентство связывает потенциальных инвесторов с местным бизнесом, образовательными учреждениями и государственным сектором, чтобы они могли на месте оценить инвестиционные возможности в Грузии.
Примечательно, что результатом предыдущего инвестиционного тура стал выход британской компании Contactweb на рынок Грузии. Агентство приняло компанию в рамках тура, а спустя несколько месяцев при его содействии Contactweb начала оперировать в Грузии.
На сегодняшний день в Грузии в секторе аутсорсинга бизнес-процессов работают около 25 компаний и трудоустроено 12 000 человек. В их числе такие международные компании, как Teleperformance и Concentrix.
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