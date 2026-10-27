Агентство по инвестициям предлагает международным компаниям возможности для расширения деятельности в Грузии

ЮЛПП «Агентство по инвестициям» министерства экономики и устойчивого развития Грузии принимает 12 международных компаний, работающих в секторе аутсорсинга бизнес-процессов (BPO). Представители компаний знакомятся с инвестиционной средой страны и обсуждают возможности расширения своей деятельности в Грузии.

В рамках текущего тура запланированы встречи с представителями государственного и частного секторов. Гости также ознакомятся с деятельностью Дома юстиции Тбилиси, Кутаисского технологического хаба и Кутаисского международного университета.

Цель инвестиционного тура — ознакомить международные компании с возможностями запуска и расширения бизнеса в Грузии, а также способствовать привлечению новых инвестиций и созданию рабочих мест. Посредством инвестиционных туров Агентство связывает потенциальных инвесторов с местным бизнесом, образовательными учреждениями и государственным сектором, чтобы они могли на месте оценить инвестиционные возможности в Грузии.