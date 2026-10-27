Министр экономики Грузии встретилась с председателем и главным акционером Tether
Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с председателем и главным акционером Tether — крупнейшей в мире платформы на базе блокчейн-технологий — Джанкарло Девазини и членами делегации Tether.
По информации министерства, на встрече стороны обсудили развитие финтех-сектора в Грузии и регионе, инвестиционную среду, а также осуществленные, текущие и будущие инвестиционные проекты Tether в Грузии.
«Были подчеркнуты те важные усилия, которые правительство Грузии направляет на развитие технологической и инновационной экосистемы в стране. Особое внимание было уделено модернизации финансового сектора и развитию финтех-инноваций, что будет способствовать превращению Грузии в региональный технологический и финансовый центр.
Во встрече принимал участие депутат парламента Вахтанг Турнава», — говорится в информации министерства экономики и устойчивого развития.
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