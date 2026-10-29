НАП: Мы активно сотрудничаем со странами-торговыми партнерами по вопросам фитосанитарного контроля и сертификации
Национальное агентство продовольствия в целях содействия экспорту грузинской сельскохозяйственной продукции и обеспечения безопасной торговли активно сотрудничает со странами-торговыми партнерами по вопросам фитосанитарного контроля и сертификации — в целях углубления международного сотрудничества до конца года запланировано обсуждение соглашений о взаимном сотрудничестве с соответствующими ведомствами Азербайджана, России, Армении и Болгарии, — отмечается в информации, распространенной Национальным агентством продовольствия.
По данным ведомства, сотрудничество включает ознакомление с системами фитосанитарного контроля, лабораторными возможностями и механизмами контроля остатков пестицидов в экспортной продукции, обмен опытом и формирование единых подходов.
Грузия с 2015 года является членом Европейской и средиземноморской организации по карантину и защите растений (EPPO), что предусматривает внедрение международных фитосанитарных стандартов, обмен информацией в сфере защиты растений и содействие безопасной торговле. В последнее время изменение климата и активизация вредных организмов сделали эти вопросы еще более актуальными.
«При экспорте сельскохозяйственной продукции наряду с фитосанитарными требованиями особое внимание уделяется контролю остатков пестицидов. В рамках государственной программы мониторинга ежегодно проверяется до 200 образцов различных видов продовольствия. Стоит отметить, что в последние годы нарушений не выявлялось», — заявил заместитель начальника Национального агентства продовольствия Зураб Липартия.
Примером эффективности грузинской системы контроля является аудит системы контроля экспортных орехов, проведенный экспертами ЕС, положительная оценка которого способствовала снижению частоты проверок грузов на границе Евросоюза.
В целях углубления международного сотрудничества до конца года запланировано обсуждение соглашений о взаимном сотрудничестве с соответствующими ведомствами Азербайджана, России, Армении и Болгарии.
«Соблюдение международных стандартов и прозрачный фитосанитарный контроль — один из приоритетов нашего ведомства. Сотрудничество со странами партнерами способствует укреплению доверия к грузинской продукции, росту экспорта и созданию новых торговых возможностей», — заявил глава Национального агентства продовольствия Георгий Якобашвили.
В текущем году Национальное агентство продовольствия выдало 8 730 фитосанитарных сертификатов на экспорт продукции растительного происхождения.
Для справки, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России («Россельхознадзор») распространила заявление о том, что Грузию посетят специалисты Россельхознадзора.
«По приглашению Национального агентства продовольствия Грузии, со 2 ноября 2026 года делегация Россельхознадзора ознакомится с системой фитосанитарной сертификации семечковых и косточковых культур, отправляемых из Грузии в Россию», — говорится в заявлении Россельхознадзора.
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