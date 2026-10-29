НАП: Мы активно сотрудничаем со странами-торговыми партнерами по вопросам фитосанитарного контроля и сертификации

Национальное агентство продовольствия в целях содействия экспорту грузинской сельскохозяйственной продукции и обеспечения безопасной торговли активно сотрудничает со странами-торговыми партнерами по вопросам фитосанитарного контроля и сертификации — в целях углубления международного сотрудничества до конца года запланировано обсуждение соглашений о взаимном сотрудничестве с соответствующими ведомствами Азербайджана, России, Армении и Болгарии, — отмечается в информации, распространенной Национальным агентством продовольствия.

По данным ведомства, сотрудничество включает ознакомление с системами фитосанитарного контроля, лабораторными возможностями и механизмами контроля остатков пестицидов в экспортной продукции, обмен опытом и формирование единых подходов.

Грузия с 2015 года является членом Европейской и средиземноморской организации по карантину и защите растений (EPPO), что предусматривает внедрение международных фитосанитарных стандартов, обмен информацией в сфере защиты растений и содействие безопасной торговле. В последнее время изменение климата и активизация вредных организмов сделали эти вопросы еще более актуальными.