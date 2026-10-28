Член GNERC заявил о нерациональном потреблении воды в Грузии

Георгий Пангани рассказал об альтернативных моделях расчёта платежей, применяемых в западной практике. Как отметил член комиссии, существуют суточные тарифы и фиксированные тарифы за готовность инфраструктуры.

По его словам, регулирующая комиссия в ближайшее время утвердит методологию расчёта тарифов, поскольку новые тарифы на воду и природный газ должны быть утверждены в декабре.

В Грузии среднесуточное потребление воды на одного потребителя в среднем составляет 192 кубометра, тогда как в Западной Европе средний показатель составляет 140 кубометров. Это называется нерациональным потреблением. В методологии мы предусмотрели несколько сценариев, и тот, который будет утверждён, представим общественности. Разумеется, одним из рассматриваемых сценариев является введение ступенчатого тарифа, — заявил журналистам член GNERC Георгий Фангани.

«В настоящее время ведётся активная работа непосредственно над тарифами. Проводится как регуляторный аудит, так и расчёт других основных составляющих тарифа, и к концу декабря, как обычно, у нас уже будет точное представление о том, какими будут тарифы для потребителей.

В случае с газом было установлено несколько типов тарифов. В нашем случае срок действия тарифов, о которых мы сейчас говорим, истекает в 2026 году.

Существует много типов тарифов. Если обратиться к мировой практике, то есть суточный тариф, который широко применяется, в том числе на Западе. Существуют фиксированные тарифы: независимо от объёма потребления платишь определённую сумму. Это называется тарифом за готовность инфраструктуры, и так далее.

В Грузии ступенчатый тариф применяется только в электроэнергетике. Это означает, что с каждым новым месяцем отсчёт начинается заново. Что касается тарифов на природный газ и водоснабжение, то после утверждения методологии мы будем знать больше. Есть несколько сценариев. Наша задача — учитывать социальные вопросы и интересы уязвимых потребителей. Важно внедрить такие механизмы, которые будут способствовать энергоэффективности.

В Грузии среднесуточное потребление воды на одного потребителя составляет 192 кубометра, тогда как в Западной Европе средний показатель равен 140 кубометрам. Иными словами, это называется нерациональным потреблением.

В методологии мы предусмотрели несколько сценариев. Тот вариант, который мы утвердим, разумеется, в первую очередь представим общественности. Конечно, одним из рассматриваемых сценариев является введение ступенчатого тарифа», — отметил Пангани.

P.S. Изначально Пангани заявил о потреблении газа, но позже уточнил, что имел в виду потребление воды, а не газа.