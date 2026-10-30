Аджария приняла более 3 млн визитеров с начала 2026 года

С начала года Аджарию посетили более 3 миллионов визитеров. Рекордные показатели туристического потока и итоги третьего квартала обсудили 28 октября в Батуми на встрече руководства региона с представителями туристической отрасли.

По данным Департамента туризма Аджарии, в третьем квартале зафиксирован рост международных прибытий и доходов отрасли. В ходе встречи также рассмотрели планы на осенне-зимний период.

Одним из направлений станет развитие зимнего туризма. В частности, на курорте Годердзи ведётся подготовка к новому сезону, а в регионе запланированы мероприятия для привлечения гостей в холодное время года. Среди инициатив — проведение зимнего фестиваля и премии «Магнолия — 2026», призванной отметить предприятия туристического сектора.