Аджария приняла более 3 млн визитеров с начала 2026 года
С начала года Аджарию посетили более 3 миллионов визитеров. Рекордные показатели туристического потока и итоги третьего квартала обсудили 28 октября в Батуми на встрече руководства региона с представителями туристической отрасли.
По данным Департамента туризма Аджарии, в третьем квартале зафиксирован рост международных прибытий и доходов отрасли. В ходе встречи также рассмотрели планы на осенне-зимний период.
Одним из направлений станет развитие зимнего туризма. В частности, на курорте Годердзи ведётся подготовка к новому сезону, а в регионе запланированы мероприятия для привлечения гостей в холодное время года. Среди инициатив — проведение зимнего фестиваля и премии «Магнолия — 2026», призванной отметить предприятия туристического сектора.
Для Аджарии вопрос сезонности остаётся одним из ключевых. Основная часть туристического спроса традиционно приходится на тёплые месяцы, поэтому расширение предложения осенью и зимой рассматривается как инструмент увеличения продолжительности туристического сезона.
Результаты 2026 года подтверждают высокий спрос на регион, однако дальнейшая динамика будет зависеть в том числе от того, насколько эффективно Аджария сможет привлекать туристов за пределами летнего периода.
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