Американские компании отказались покупать дизель Путина

Партии российского дизеля, которые должны прибыть в США в рамках сделки Дональда Трампа с Владимиром Путиным, уже несколько недель предлагаются американским компаниям, но ни одна пока не согласилась выступить покупателем, рассказали участники энергетической отрасли и аналитики газете The Washington Sun (она была недавно создана журналистами, потерявшими работу в результате масштабных сокращений в The Washington Post).

Администрация Трампа убеждает бизнес принять участие в сделке. Но все стараются держаться от нее как можно дальше, сказал газете трейдер с Уолл-стрит, сославшись на беседы с представителями ведущих энергетических компаний: «Никто не хочет к этому прикасаться, так как боятся того, что произойдет на следующей сессии Конгресса. Никто не хочет оказаться втянутым в долгую судебную тяжбу или в череду расследований, а этот случай выглядит как классический пример именно этого».

Демократы, как ожидается, получат большинство в Палате представителей после выборов 3 ноября. Под их контроль может перейти и Сенат. Они уже пообещали провести расследование и потребовали от банков и портов сохранить все документы по операциям с российским дизелем. Демократы и некоторые республиканцы также предупредили, что его приобретение нарушает закон 2022 года о запрете импорта российских энергоресурсов. В том числе по этой причине компании не хотят брать на себя риски, говорят источники The Washington Sun.