Американские компании отказались покупать дизель Путина
Партии российского дизеля, которые должны прибыть в США в рамках сделки Дональда Трампа с Владимиром Путиным, уже несколько недель предлагаются американским компаниям, но ни одна пока не согласилась выступить покупателем, рассказали участники энергетической отрасли и аналитики газете The Washington Sun (она была недавно создана журналистами, потерявшими работу в результате масштабных сокращений в The Washington Post).
Администрация Трампа убеждает бизнес принять участие в сделке. Но все стараются держаться от нее как можно дальше, сказал газете трейдер с Уолл-стрит, сославшись на беседы с представителями ведущих энергетических компаний: «Никто не хочет к этому прикасаться, так как боятся того, что произойдет на следующей сессии Конгресса. Никто не хочет оказаться втянутым в долгую судебную тяжбу или в череду расследований, а этот случай выглядит как классический пример именно этого».
Демократы, как ожидается, получат большинство в Палате представителей после выборов 3 ноября. Под их контроль может перейти и Сенат. Они уже пообещали провести расследование и потребовали от банков и портов сохранить все документы по операциям с российским дизелем. Демократы и некоторые республиканцы также предупредили, что его приобретение нарушает закон 2022 года о запрете импорта российских энергоресурсов. В том числе по этой причине компании не хотят брать на себя риски, говорят источники The Washington Sun.
Один из аналитиков сказал газете:
И Москва, и Вашингтон очень активно побуждают их принимать эти грузы, в том числе предлагая значительные скидки, но сталкиваются с сильным сопротивлением из-за опасений по поводу репутации и правовых рисков.
Сейчас в сторону Америки идут три танкера, загрузившие 140 000 тонн дизеля в балтийском порту Приморск. Один из них изначально указывал Нью-Йорк в качестве пункта назначения, но его владелец сообщил Financial Times, что сейчас судно «ожидает распоряжений, так как порт разгрузки пока не подтвержден».
Два других танкера подают сигнал «Атлантическое побережье, в ожидании распоряжений»; один из них находится под санкциями ЕС, Великобритании и Канады, другой – ЕС и США.
Российские НПЗ увеличили загрузку на 25% в конце октября по сравнению с началом месяца после сделки с Трампом и прекращения атак Украины, сообщал Reuters со ссылкой на трех источников в отрасли. (Пауза, правда, продлилась лишь около двух недель – в ночь на пятницу дроны ВСУ атаковали Новокуйбышевский НПЗ, входящий в самарскую группу заводов «Роснефти».) Теперь нефтяные компании смогут отправлять на экспорт около 80 тысяч тонн в сутки.
Россия в октябре экспортирует 510 тысяч тонн дизельного топлива, а в ноябре — 2,15 млн тонн, сообщил в пятницу вице-премьер Александр Новак.
Но, учитывая правовые, политические и репутационные риски, связанные с дизельной сделкой Трампа, интерес со стороны американских покупателей пока низок, даже среди трейдеров «серого рынка», констатируют аналитики Rapidan Energy Group:
Насколько мы понимаем, пока никто не проявил интереса, несмотря на предложенные значительные скидки. Москва и Вашингтон по-прежнему изо всех сил пытаются найти покупателей, но мы не удивимся, если в конечном итоге эти партии отправятся в Бразилию.
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