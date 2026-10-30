В третьем квартале 2026 года международные путешественники потратили в Грузии 5,7 миллиарда лари

Из указанного количества число визитов, совершённых международными посетителями, составило 2,6 миллиона, что на 3,3 процента больше показателя аналогичного периода 2025 года.

Наибольшая часть въездов, 40,1 процента, была осуществлена путешественниками в возрасте 31–50 лет.

По данным Национальной службы статистики, в третьем квартале 2026 года на территории Грузии было зафиксировано 3,1 миллиона въездов международных путешественников-нерезидентов, что на 3,6 процента больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

По сообщению Сакстата, в третьем квартале 2026 года количество международных посетителей достигло 2,2 миллиона, что на 3,1 процента больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

В отчётный период международными посетителями было совершено 2,1 миллиона визитов туристического типа, что на 4,7 процента больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Кроме того, согласно отчёту ведомства, 82,1 процента международных посетителей составляли исключительно туристы. Доля исключительно экскурсантов составила 14,3 процента, а 3,6 процента посетителей были одновременно и туристами, и экскурсантами.

При этом в третьем квартале 2026 года наибольшее количество посетителей — 596,8 тысячи — было зафиксировано из Российской Федерации, что составляло 26,7 процента от общего количества посетителей; на втором месте была Турция с долей 14,5 процента, а на третьем — Армения с долей 11,0 процента.

Наибольшее количество визитов было совершено гражданами Российской Федерации (695,8 тысячи), Турции (398,1 тысячи) и Армении (316,2 тысячи).

Большинство посетителей, 44,5 процента, относились к возрастной категории от 31 до 50 лет, а количество женщин составляло 48,8 процента от общего числа посетителей.

По информации Сакстата, в третьем квартале 2026 года наибольшая часть визитов, 58,8 процента, была совершена с целью отдыха, развлечений и рекреации.

Большинство визитов было совершено в Тбилиси и Автономной Республике Аджария — соответственно 1 349,5 тысячи и 1 291,0 тысячи визитов.

Кроме того, в ходе визитов, совершённых в третьем квартале 2026 года, среднее количество проведённых ночей составило 6,4 ночи, что на 2,2 процента больше показателя, зафиксированного в третьем квартале 2025 года (6,3 ночи).

76,7 процента совершённых визитов представляли собой поездки повторного характера.

Расходы, понесённые во время визитов, совершённых в отчётный период, составили 5,7 миллиарда лари, что на 8,2 процента меньше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Средние расходы на одну поездку по сравнению с третьим кварталом 2025 года сократились на 11,1 процента и составили 2 194,4 лари.