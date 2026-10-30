Граждане России, Турции и Армении лидируют по числу визитов в Грузию

«Из указанного количества число визитов, совершенных международными визитерами, составило 2.6 млн, что на 3.3% больше показателя за аналогичный период 2025 года.

При этом, согласно статистике Сакстата по иностранным посетителям, в III квартале 2026 года на территории Грузии зафиксирован 3.1 млн въездов международных нерезидентов-путешественников, что на 3.6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наибольшая доля въездов — 40.1% — была осуществлена путешественниками в возрасте 31–50 лет.

В III квартале 2026 года наибольшее количество иностранных посетителей прибыло в Грузию из Российской Федерации, что составляет 26.7% от общего числа, — об этом сообщается в отчете Национальной службы статистики (Сакстат). Второе и третье места разделили также соседние страны — Турция и Армения.

В III квартале 2026 года количество международных визитеров достигло 2.2 млн, что на 3.1% больше показателя за аналогичный период прошлого года», — отмечается в информации Сакстата.

В отчетный период международные визитеры совершили 2.1 млн визитов туристского типа, что на 4.7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Приведенная ниже диаграмма отражает распределение количества визитов, совершенных международными визитерами, по типу визита.

82.1% международных визитеров являлись исключительно туристами. Доля только экскурсантов составила 14.3%, а 3.6% визитеров были как туристами, так и экскурсантами.

В III квартале 2026 года наибольшее число визитеров — 596.8 тыс. — зафиксировано из Российской Федерации, что составило 26.7% от общего количества визитеров. На втором месте оказалась Турция с долей 14.5%, а на третьем — Армения с долей 11.0%.

Кроме того, по данным Сакстата, наибольшее количество визитов совершили граждане Российской Федерации (695.8 тыс.), Турции (398.1 тыс.) и Армении (316.2 тыс.).

Большинство визитеров (44.5%) относилось к возрастной категории от 31 до 50 лет, а доля женщин составила 48.8% от общего числа визитеров.

В III квартале 2026 года наибольшая часть визитов (58.8%) совершалась с целью отдыха, развлечений и рекреации.

Большинство визитов пришлось на Тбилиси и Аджарскую АР — 1 349.5 тыс. и 1 291.0 тыс. визитов соответственно.

Среднее количество ночевок во время визитов, совершенных в III квартале 2026 года, составило 6.4 ночи, что на 2.2% больше показателя, зафиксированного в III квартале 2025 года (6.3 ночи). 76.7% совершенных визитов носили повторный характер.

Расходы, понесенные во время визитов в III квартале 2026 года, составили 5.7 млрд лари, что на 8.2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Средние расходы на один визит по сравнению с III кварталом 2025 года снизились на 11.1% и составили 2 194.4 лари», — отмечается в отчете.