13% граждан Украины, находящихся в Грузии, являются резидентами Грузии
По состоянию на третий квартал 2026 года, 13% граждан Украины, находящихся в Грузии, являются резидентами Грузии. Об этом говорится в информации Национального банка Грузии.
Как поясняет НБГ, эти люди находятся в Грузии уже более 1 года или намерены остаться на срок более 1 года. Именно поэтому, согласно методологии Международного валютного фонда, они считаются резидентами Грузии, и их расходы не включаются в доходы от международных поездок.
«По состоянию на 30 сентября 2026 года 13.0% граждан Украины, находящихся в Грузии, оценены как находящиеся на срок более 1 года или намеревающиеся остаться в Грузии на срок более 1 года; согласно методологии Международного валютного фонда, они являются резидентами Грузии, и понесенные ими расходы не входят в доходы, полученные от международных поездок», — сказано в информации НБГ.
Здесь же следует отметить, что в третьем квартале 2026 года Грузия получила 1.864 млрд долларов дохода от туризма. При этом, согласно статистике, в июле–сентябре текущего года украинцы в Грузии в общей сложности потратили 68.4 млн долларов.
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