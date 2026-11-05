Роналдиньо стал первым владельцем апартаментов в элитном комплексе Cipriani Batumi
В Батуми состоялась презентация масштабного инвестиционного проекта Cipriani Batumi — элитного жилого и гостиничного комплекса, который будет построен под брендом всемирно известной итальянской компании Cipriani.
В мероприятии принял участие премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе, который назвал приход международного бренда важным событием для экономики страны и развития туристической инфраструктуры.
Cipriani — итальянский бренд с почти вековой историей, основанный в Венеции в 1931 году. Сегодня он представлен в 19 городах мира, включая Нью-Йорк, Лондон, Монте-Карло, Дубай и Майами. Теперь к этому списку присоединится и Батуми.
Особым гостем презентации стал легендарный бразильский футболист Роналдиньо, который приобрёл недвижимость в новом комплексе.
Генеральный директор ORBI Group Иракли Квергелидзе вручил футболисту символический ключ, официально представив его как первого владельца резиденции Cipriani Batumi.
В ходе церемонии в фундамент будущего комплекса заложили символическую капсулу, ознаменовав начало строительства.
По словам премьер-министра, появление бренда такого уровня устанавливает новые стандарты в гостиничном бизнесе и сегменте элитной недвижимости Грузии, а также подтверждает привлекательность страны для иностранных инвесторов.
Иракли Кобахидзе отметил, что средний экономический рост Грузии за последние пять лет составил 9,3%, и выразил уверенность, что подобные проекты будут способствовать дальнейшему развитию экономики и созданию рабочих мест.
Премьер-министр также поблагодарил ORBI Group и BLOCK Group за вклад в развитие страны. По его словам, совокупный объём инвестиций двух компаний превышает 5 миллиардов долларов, а количество созданных ими рабочих мест достигает 15 тысяч.
В презентации также участвовали председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе, руководитель Cipriani Джузеппе Чиприани, генеральный директор ORBI Group Иракли Квергелидзе, управляющий партнёр BLOCK Group Торнике Джанашвили и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Иракли Кобахидзе поздравил Роналдиньо с приобретением недвижимости и выразил надежду, что легендарный футболист теперь будет чаще приезжать в Грузию и Батуми.
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