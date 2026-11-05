Роналдиньо стал первым владельцем апартаментов в элитном комплексе Cipriani Batumi

В Батуми состоялась презентация масштабного инвестиционного проекта Cipriani Batumi — элитного жилого и гостиничного комплекса, который будет построен под брендом всемирно известной итальянской компании Cipriani.

В мероприятии принял участие премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе, который назвал приход международного бренда важным событием для экономики страны и развития туристической инфраструктуры.

Cipriani — итальянский бренд с почти вековой историей, основанный в Венеции в 1931 году. Сегодня он представлен в 19 городах мира, включая Нью-Йорк, Лондон, Монте-Карло, Дубай и Майами. Теперь к этому списку присоединится и Батуми.

Особым гостем презентации стал легендарный бразильский футболист Роналдиньо, который приобрёл недвижимость в новом комплексе.