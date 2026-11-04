В государственном бюджете 2026 года планируются изменения
В госбюджете 2026 года планируются изменения, которые будут представлены на рассмотрение на следующей неделе.
По информации заместителя министра финансов Георгия Какауридзе, бюджет текущего года увеличивается. Как заявил Какауридзе на совместном заседании двух парламентских комитетов, доходная часть бюджета превышена примерно на 800 миллионов лари, и при изменениях еще увеличится.
По его пояснению, в направлении ряда программ потребуется выделение дополнительных средств, однако по некоторым проектам имеется экономия, в некоторых случаях — неосвоение средств, и они будут перераспределены на те проекты, где освоение выше.
«В результате изменений государственного бюджета 2026 года бюджет в целом увеличивается. В этом увеличенном бюджете будут определенные перераспределения, которые пойдут на крупные проекты, где освоение больше, либо в ряде случаев будет осуществлено финансирование таких проектов, которые не были полноценно профинансированы проектом бюджета на 2027 год», — заявил Георгий Какауридзе на совместном заседании парламентских комитетов по внешним связям и евроинтеграции.
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