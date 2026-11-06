Правительство представило парламенту пересмотренный проект бюджета на 2027 год

Правительство Грузии представило парламенту проект бюджета на 2027 год для рассмотрения во втором чтении.

В связи с этим Министерство финансов Грузии распространяет информацию.

Согласно документу, прогноз реального экономического роста на 2027 год составляет 5,0%, а в последующие годы — 5,2–5,3%.

Номинальный валовой внутренний продукт в 2027 году увеличится на 8,9% и составит 126,4 млрд лари. В последующие годы средний прогнозируемый рост составляет 8,5%, а к 2030 году ВВП превысит 161,0 млрд лари.

В пересчёте на душу населения показатель ВВП к концу 2027 года превысит 12,0 тыс. долларов, а к 2030 году — 15,0 тыс. долларов.

В следующем году инфляция будет иметь тенденцию к снижению и к концу года вернётся к целевому показателю — 3,0%.

Дефицит текущего счёта в 2027 году составит 2,6%, а в последующие годы увеличится до 3,6%.

Дефицит бюджета на 2027 год запланирован на уровне 2,5% ВВП, в последующие годы ожидается его незначительное снижение — до 2,2%.

Государственный долг в 2027 году составит 31,1% ВВП, а в последующие годы сохранится тенденция к его незначительному сокращению.

Налоговые поступления консолидированного бюджета в 2027 году запланированы в размере 29,9 млрд лари, а к 2030 году увеличатся до 38,0 млрд лари.

Общий объём поступлений консолидированного бюджета составит 38 млрд 363 млн лари, что на 2 млрд 370 млн лари превышает прогнозный показатель 2026 года.

Более 87% совокупных поступлений составят доходы, объём которых превысит 33 млрд 565 млн лари. Это на 1 млрд 837 млн лари больше по сравнению с прогнозируемым показателем текущего года.

Объём налоговых поступлений на 2027 год определён в размере 29 млрд 875 млн лари, что на 2 млрд 25 млн лари превышает прогнозируемый показатель текущего года. По сравнению с первоначальным вариантом проекта показатель увеличен на 355 млн лари.

В течение следующего года прогнозируется возврат излишне уплаченных налогов на общую сумму более 3 млрд 200 млн лари.

Расходная часть бюджета на 2027 год запланирована в размере 38 млрд 243 млн лари, что на 2 млрд 263 млн лари превышает прогнозируемый показатель текущего года.

Из общего объёма расходов на 2027 год 26 млрд 216 млн лари будет направлено на финансирование текущих расходов (за исключением процентных расходов), что на 2 млрд лари превышает прогнозируемый показатель 2026 года.

При подготовке проекта бюджета на 2027 год ко второму чтению текущие расходы были увеличены преимущественно по следующим направлениям:

Расходы на здравоохранение и социальную сферу увеличены более чем на 1 млрд лари, в том числе:

Расходы на пенсионное обеспечение населения увеличены на 685 млн лари. В соответствии с формулой индексации пенсии лицам в возрасте 70 лет и старше увеличиваются на 60 лари и составят 555 лари.

Для получателей пенсий младше 70 лет вместо предусмотренного предыдущей версией проекта повышения на 20 лари увеличение составит 45 лари, в результате чего пенсия достигнет 415 лари.

Для пенсионеров, проживающих в высокогорных населённых пунктах, предусмотрены надбавки в размере 20%.

В связи с повышением пенсий гражданам младше 70 лет сверх предусмотренной законом индексации бюджет программы дополнительно увеличен на 130 млн лари.

В соответствии с индексацией и повышением пенсий увеличиваются и социальные выплаты лицам с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели дополнительно выделен 81 млн лари (на 21 млн лари больше по сравнению с предыдущей версией проекта).

Финансирование программ здравоохранения увеличено до 243 млн лари (по сравнению с предыдущей версией проекта дополнительно выделено до 118 млн лари). В частности, предусмотрено повышение заработной платы сотрудникам скорой помощи, а также сельским врачам и медсёстрам.

Финансирование программы социальной реабилитации и ухода за детьми увеличено более чем на 34 млн лари.

Финансирование накопительной пенсионной схемы увеличено на 60 млн лари.

Расходы на образование увеличены на 450 млн лари. В частности, предусмотрено повышение заработной платы учителям государственных школ, их административному персоналу и сотрудникам детских садов. Также предусмотрено финансирование бесплатного обучения в государственных университетах в рамках реформы высшего образования.

В соответствии с законодательством Грузии, с учётом роста заработных плат в частном секторе за последние четыре квартала, базовый должностной оклад увеличивается на 8,4%. Фонд оплаты труда увеличивается на 468 млн лари.

Финансирование спортивных федераций увеличено на 70 млн лари.

В следующем году из консолидированного бюджета на финансирование капитальных расходов будет направлено более 8 млрд 400 млн лари, что почти на 1 млрд 200 млн лари превышает прогнозируемый показатель текущего года.

В рамках указанной суммы: