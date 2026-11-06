Правительство представило парламенту пересмотренный проект бюджета на 2027 год
В связи с этим Министерство финансов Грузии распространяет информацию.
Согласно документу, прогноз реального экономического роста на 2027 год составляет 5,0%, а в последующие годы — 5,2–5,3%.
Номинальный валовой внутренний продукт в 2027 году увеличится на 8,9% и составит 126,4 млрд лари. В последующие годы средний прогнозируемый рост составляет 8,5%, а к 2030 году ВВП превысит 161,0 млрд лари.
В пересчёте на душу населения показатель ВВП к концу 2027 года превысит 12,0 тыс. долларов, а к 2030 году — 15,0 тыс. долларов.
В следующем году инфляция будет иметь тенденцию к снижению и к концу года вернётся к целевому показателю — 3,0%.
Дефицит текущего счёта в 2027 году составит 2,6%, а в последующие годы увеличится до 3,6%.
Дефицит бюджета на 2027 год запланирован на уровне 2,5% ВВП, в последующие годы ожидается его незначительное снижение — до 2,2%.
Государственный долг в 2027 году составит 31,1% ВВП, а в последующие годы сохранится тенденция к его незначительному сокращению.
Налоговые поступления консолидированного бюджета в 2027 году запланированы в размере 29,9 млрд лари, а к 2030 году увеличатся до 38,0 млрд лари.
Общий объём поступлений консолидированного бюджета составит 38 млрд 363 млн лари, что на 2 млрд 370 млн лари превышает прогнозный показатель 2026 года.
Более 87% совокупных поступлений составят доходы, объём которых превысит 33 млрд 565 млн лари. Это на 1 млрд 837 млн лари больше по сравнению с прогнозируемым показателем текущего года.
Объём налоговых поступлений на 2027 год определён в размере 29 млрд 875 млн лари, что на 2 млрд 25 млн лари превышает прогнозируемый показатель текущего года. По сравнению с первоначальным вариантом проекта показатель увеличен на 355 млн лари.
В течение следующего года прогнозируется возврат излишне уплаченных налогов на общую сумму более 3 млрд 200 млн лари.
Расходная часть бюджета на 2027 год запланирована в размере 38 млрд 243 млн лари, что на 2 млрд 263 млн лари превышает прогнозируемый показатель текущего года.
Из общего объёма расходов на 2027 год 26 млрд 216 млн лари будет направлено на финансирование текущих расходов (за исключением процентных расходов), что на 2 млрд лари превышает прогнозируемый показатель 2026 года.
При подготовке проекта бюджета на 2027 год ко второму чтению текущие расходы были увеличены преимущественно по следующим направлениям:
- Расходы на здравоохранение и социальную сферу увеличены более чем на 1 млрд лари, в том числе:
- Расходы на пенсионное обеспечение населения увеличены на 685 млн лари. В соответствии с формулой индексации пенсии лицам в возрасте 70 лет и старше увеличиваются на 60 лари и составят 555 лари.
- Для получателей пенсий младше 70 лет вместо предусмотренного предыдущей версией проекта повышения на 20 лари увеличение составит 45 лари, в результате чего пенсия достигнет 415 лари.
- Для пенсионеров, проживающих в высокогорных населённых пунктах, предусмотрены надбавки в размере 20%.
- В связи с повышением пенсий гражданам младше 70 лет сверх предусмотренной законом индексации бюджет программы дополнительно увеличен на 130 млн лари.
- В соответствии с индексацией и повышением пенсий увеличиваются и социальные выплаты лицам с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели дополнительно выделен 81 млн лари (на 21 млн лари больше по сравнению с предыдущей версией проекта).
- Финансирование программ здравоохранения увеличено до 243 млн лари (по сравнению с предыдущей версией проекта дополнительно выделено до 118 млн лари). В частности, предусмотрено повышение заработной платы сотрудникам скорой помощи, а также сельским врачам и медсёстрам.
- Финансирование программы социальной реабилитации и ухода за детьми увеличено более чем на 34 млн лари.
- Финансирование накопительной пенсионной схемы увеличено на 60 млн лари.
Расходы на образование увеличены на 450 млн лари. В частности, предусмотрено повышение заработной платы учителям государственных школ, их административному персоналу и сотрудникам детских садов. Также предусмотрено финансирование бесплатного обучения в государственных университетах в рамках реформы высшего образования.
В соответствии с законодательством Грузии, с учётом роста заработных плат в частном секторе за последние четыре квартала, базовый должностной оклад увеличивается на 8,4%. Фонд оплаты труда увеличивается на 468 млн лари.
Финансирование спортивных федераций увеличено на 70 млн лари.
В следующем году из консолидированного бюджета на финансирование капитальных расходов будет направлено более 8 млрд 400 млн лари, что почти на 1 млрд 200 млн лари превышает прогнозируемый показатель текущего года.
В рамках указанной суммы:
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На улучшение муниципальной инфраструктуры будет направлено более 2 млрд 800 млн лари.
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На улучшение дорожной инфраструктуры выделено до 1 млрд 382 млн лари, в том числе 773 млн лари предусмотрено на строительство скоростных автомагистралей.
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На финансирование капитальных расходов в сфере образования предусмотрено 830 млн лари.
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На проекты водоснабжения и водоотведения будет направлено 350 млн лари. Кроме того, уже в текущем году Объединённой компании водоснабжения дополнительно выделят 280 млн лари, за счёт которых работы будут проводиться в течение 2027 года.
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На улучшение энергетической инфраструктуры выделено 230 млн лари, в том числе предусмотрено строительство систем накопления энергии. Для возобновления работ по газификации регионов уже в текущем году будет выделено 55 млн лари, при этом сами работы будут осуществляться в 2027 году.
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На строительство и реабилитацию спортивной инфраструктуры будет направлено 310 млн лари.
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На развитие туристической инфраструктуры выделено 100 млн лари. Кроме того, для развития горных курортов на работы, которые будут проводиться в 2027 году, уже в текущем году выделят более 80 млн лари.
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На финансирование проектов по расселению вынужденно перемещённых лиц и мигрантов выделено 408 млн лари, что на 140 млн лари больше по сравнению с предыдущим проектом бюджета. Дополнительное финансирование связано с новой правительственной инициативой, предусматривающей выплату компенсаций вынужденно перемещённым лицам за предоставление им жилья. На эти цели уже в текущем году будет направлено более 100 млн лари.
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На улучшение инфраструктуры здравоохранения предусмотрено 142,5 млн лари.
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На проекты модернизации мелиоративных систем из бюджета 2027 года выделено 85 млн лари, ещё 70 млн лари будет дополнительно выделено в текущем году.
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На реализацию проектов в сфере обращения с твёрдыми отходами в следующем году будет направлено в общей сложности более 110 млн лари.
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Капитальные расходы, запланированные в сферах полиции, государственной безопасности и обороны, составят 882 млн лари.
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На увеличение пропускной способности Грузинской железной дороги будет направлено 250 млн лари.
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Финансирование проекта модернизации Тбилисского метрополитена составит 125 млн лари.
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В рамках проекта по обеспечению сёл интернетом на строительство оптоволоконной сети будет направлено 107 млн лари.
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Прочие капитальные расходы в общей сложности составят 303 млн лари.
«Согласно бюджетному процессу, рассмотрение переработанной версии проекта бюджета на 2027 год продолжится в парламенте, где будут учтены высказанные предложения и замечания. Окончательный вариант документа будет принят в декабре», — говорится в информации.
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