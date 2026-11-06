Валютные резервы Грузии в октябре выросли на $83 млн
Национальный банк Грузии опубликовал обновленную статистику официальных международных резервов страны, согласно которой за прошедший месяц общий объем резервов увеличился на 82.6 млн долларов США и достиг 8.24 млрд долларов. В годовом исчислении рост составил 2.64 млрд долларов США, или 47%.
Вместе с тем, как выясняется из статистики НБГ, в прошлом месяце Национальный банк закупил еще одну партию монетарного золота, в результате чего объем золотых резервов достиг 1.36 млрд долларов США. Таким образом, объем монетарного золота вырос с 250 000 до 350 000 унций, то есть до 10.9 тонны. Стоимость закупленного в прошлом месяце золота составила 400 млн долларов США.
«Наряду с ростом золотого портфеля исторического максимума достигли и общие международные резервы Грузии. По состоянию на октябрь 2026 года их объем составляет 8.25 млрд долларов США, что на 47.2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем резервы выросли на 82.6 млн долларов США.
Улучшился и показатель адекватности резервов. Определенный по методологии Международного валютного фонда (МВФ) показатель адекватности резервов (ARA metric) составляет 130%, что превышает установленный МВФ ориентировочный порог в 100%», — сказано в информации, распространенной НБГ.
Долгосрочная политика Национального банка Грузии предусматривает накопление международных резервов, а также эффективное управление и диверсификацию резервных активов. При наличии благоприятных рыночных условий НБГ пополняет валютные резервы. В январе–сентябре 2026 года чистые покупки Национального банка в совокупности составили 3 370.7 млн долларов США.
Национальный банк Грузии опубликует обновленные данные по международным резервам 7 декабря 2026 года.
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