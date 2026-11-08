Хан Чжэн: Мы готовы закупать больше высококачественной грузинской продукции

В последние годы масштабы торговых отношений между Китаем и Грузией стабильно растут, а области инвестиционного сотрудничества постоянно расширяются, – заявил вице-президент Китайской Народной Республики Хан Чжэн в своем выступлении на встрече с представителями деловых кругов Грузии и Китая.

По его оценке, сегодня, когда глобальный политико-экономический порядок претерпевает глубокие и комплексные изменения, увеличиваются вызовы, стоящие перед развитием стран и международной свободной торговлей.

“В этой ситуации укрепление сотрудничества становится еще более важным и одновременно требует большей дальновидности. В последние годы масштабы торговых отношений между Китаем и Грузией стабильно растут, а области инвестиционного сотрудничества постоянно расширяются. Высококачественная грузинская сельскохозяйственная продукция все активнее выходит на китайский рынок. Кроме того, продукция китайского производства, особенно автомобили, работающие на возобновляемых источниках энергии, пользуется большой популярностью среди грузинского населения. Соглашение о свободной торговле между Китаем и Грузией сыграло важную роль в развитии двусторонних торгово-экономических отношений. В апреле этого года наши страны официально подписали Протокол о продлении Соглашения о свободной торговле. Это вывело двустороннее торгово-экономическое сотрудничество на качественно новый уровень.

Мы готовы приобретать еще больше высококачественной грузинской продукции, и содействовать оптимизации и развитию торговли. Мы поддержим сильные и конкурентноспособные китайские компании, чтобы они смогли последовательно инвестировать в Грузию и расширить свою деятельность на этом рынке», — сказал Хан Чжэн.