Доходы госбюджета на 2026 год увеличиваются на 1 136.7 млн лари

Доходы бюджета на 2026 год увеличиваются на 1 136,7 млн лари и составят 30 858,0 млн лари. Согласно представленным правительством в парламент изменениям в бюджет, прогнозы макроэкономических показателей определены в следующих объемах: прогноз реального роста ВВП — 6,8%; дефлятор ВВП — 3,9%; средний уровень инфляции — 5,2%; номинальный ВВП — 116 067,5 млн лари; налоговые доходы консолидированного бюджета — 25 850,0 млн лари; дефицит консолидированного бюджета — 1,3% ВВП; государственный долг — 34,2% ВВП.

Плановый показатель доходов консолидированного бюджета (первоначальный план) увеличивается на 1 136,7 млн лари и составит 30 858,0 млн лари, в том числе: налоговые доходы в общей сложности увеличиваются на 810,0 млн лари и составят 27 850,0 млн лари. Из них доля государственного бюджета составит 23 890,0 млн лари (увеличение на 690,0 млн лари), а доля республиканских бюджетов автономных республик и муниципальных бюджетов — 3 960,0 млн лари (увеличение на 120,0 млн лари). Гранты и прочие доходы в общей сложности составят 3 008,0 млн лари (увеличение на 326,7 млн лари). Показатель сокращения нефинансовых активов (приватизация) увеличивается на 130,0 млн лари и составит 480,0 млн лари. Показатель сокращения финансовых активов (возврат кредитов) составит 450,0 млн лари. Показатель увеличения обязательств составит 4 285,9 млн лари (снижение на 777,2 млн лари). С учетом вышеуказанных изменений совокупные поступления консолидированного бюджета увеличиваются на 437,5 млн лари и составят 35 993,0 млн лари.

Согласно представленному в парламент проекту, общий объем поступлений государственного бюджета на 2026 год увеличивается на 79,8 млн лари и составит 30 839,1 млн лари, в том числе: