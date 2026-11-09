Доходы госбюджета на 2026 год увеличиваются на 1 136.7 млн лари
Доходы бюджета на 2026 год увеличиваются на 1 136,7 млн лари и составят 30 858,0 млн лари. Согласно представленным правительством в парламент изменениям в бюджет, прогнозы макроэкономических показателей определены в следующих объемах: прогноз реального роста ВВП — 6,8%; дефлятор ВВП — 3,9%; средний уровень инфляции — 5,2%; номинальный ВВП — 116 067,5 млн лари; налоговые доходы консолидированного бюджета — 25 850,0 млн лари; дефицит консолидированного бюджета — 1,3% ВВП; государственный долг — 34,2% ВВП.
Плановый показатель доходов консолидированного бюджета (первоначальный план) увеличивается на 1 136,7 млн лари и составит 30 858,0 млн лари, в том числе: налоговые доходы в общей сложности увеличиваются на 810,0 млн лари и составят 27 850,0 млн лари. Из них доля государственного бюджета составит 23 890,0 млн лари (увеличение на 690,0 млн лари), а доля республиканских бюджетов автономных республик и муниципальных бюджетов — 3 960,0 млн лари (увеличение на 120,0 млн лари). Гранты и прочие доходы в общей сложности составят 3 008,0 млн лари (увеличение на 326,7 млн лари). Показатель сокращения нефинансовых активов (приватизация) увеличивается на 130,0 млн лари и составит 480,0 млн лари. Показатель сокращения финансовых активов (возврат кредитов) составит 450,0 млн лари. Показатель увеличения обязательств составит 4 285,9 млн лари (снижение на 777,2 млн лари). С учетом вышеуказанных изменений совокупные поступления консолидированного бюджета увеличиваются на 437,5 млн лари и составят 35 993,0 млн лари.
Согласно представленному в парламент проекту, общий объем поступлений государственного бюджета на 2026 год увеличивается на 79,8 млн лари и составит 30 839,1 млн лари, в том числе:
Доходы по сравнению с утвержденным планом увеличиваются на 877,0 млн лари и составят 25 873,3 млн лари.
Плановый показатель налоговых доходов увеличивается на 690,0 млн лари и составит 23 890,0 млн лари, в том числе: прогнозный показатель подоходного налога составит 8 290,0 млн лари (увеличение на 69,0 млн лари). Прогнозный показатель налога на прибыль увеличивается на 270,0 млн лари и составит 3 470,0 млн лари. Прогнозный показатель налога на добавленную стоимость определен в размере 8 136,0 млн лари, что на 256,0 млн лари превышает действующий план. Прогнозный показатель акцизного налога определен в размере 2 785,0 млн лари (увеличение на 85,0 млн лари). Обновленный план по налогу на импорт определен в размере 160,0 млн лари (увеличение на 10,0 млн лари). Плановый показатель по прочим налогам остается неизменным и составляет 185,0 млн лари.
Прогноз прочих доходов увеличивается на 230,0 млн лари и составит 1 680,0 млн лари. По пояснению Министерства финансов, рост в основном обусловлен фактически полученными средствами от прибыли Национального банка за 2025 год.
Плановые показатели по грантам сокращены на 43,0 млн лари (за счет сокращения инвестиционных грантов) и составят 303,3 млн лари.
План поступлений от сокращения нефинансовых активов (приватизация) увеличен на 30,0 млн лари и составит 230,0 млн лари.
Показатель сокращения финансовых активов (возврат кредитов) уменьшается на 50,0 млн лари и составит 450,0 млн лари.
Поступления за счет увеличения обязательств определены в размере 4 285,9 млн лари, в том числе: показатель чистого выпуска внутренних ценных бумаг не меняется и определен в размере 1 800,0 млн лари. Показатель инвестиционных кредитов с учетом прогноза их освоения до конца года сокращается на 367,2 млн лари и составит 905,9 млн лари. Показатель кредитов, получаемых в виде бюджетной помощи, сокращается на 410,0 млн лари и составит 1 580,0 млн лари (в том числе еврооблигации — 1 332,0 млн лари).
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