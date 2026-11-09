Турция и Россия стали главными направлениями поездок жителей Грузии
В третьем квартале 2026 года жители Грузии совершили 813,7 тысячи выездов за рубеж. Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом рост числа поездок сопровождается небольшим сокращением средней продолжительности пребывания за границей.
Такие данные опубликовала Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).
Из общего числа выездов 618,2 тысячи пришлись на визиты резидентов, что на 3,1% превышает показатель третьего квартала 2025 года. Из них 428,3 тысячи были туристическими поездками. Их количество выросло на 3,8% за год.
Наиболее популярными странами для поездок остаются соседние государства. Лидирует Турция, куда жители Грузии совершили 204,6 тысячи визитов. На втором месте Россия с показателем 112 тысяч поездок.
Наиболее активной возрастной группой стали люди от 31 до 50 лет. На них пришлось 45,3% всех зарубежных визитов. Если учитывать общее количество выездов, включая те, которые не были классифицированы как визиты, доля путешественников этой возрастной категории составила 41,2%.
Женщины совершили 46,9% визитов, то есть их доля оказалась несколько ниже половины общего показателя.
В среднем жители Грузии проводили за границей 7,8 ночи. Годом ранее этот показатель составлял 7,9 ночи. Таким образом, средняя продолжительность пребывания сократилась на 1,3%.
Ещё одна характерная особенность: 97,3% поездок носили повторный характер. Это говорит о том, что зарубежные направления в основном осваивают не новые путешественники, а люди, которые уже имеют опыт поездок и регулярно возвращаются в одни и те же страны.
Статистика показывает постепенное увеличение зарубежной мобильности жителей Грузии. Однако рост числа поездок пока не сопровождается увеличением их продолжительности. Основу потока составляют регулярные визиты, прежде всего в соседние страны, а не исключительно отпускной туризм.
Это важное различие: зарубежные поездки для значительной части населения стали привычной частью повседневной жизни, связанной с семейными контактами, работой и личными обстоятельствами.
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