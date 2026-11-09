В 2027 году бюджет Аджарии составит 1.05 миллиарда лари
В 2027 году бюджет Автономной Республики Аджария запланирован в объеме 1.059 млрд лари.
По данным Министерства финансов и экономики Аджарии, по сравнению с 2026 годом главный финансовый документ региона увеличился на 57 миллионов лари.
В Аджарии ожидают роста поступлений от подоходного налога — прогнозный показатель на 2027 год вырос на 130 миллионов лари (на 16.25%) и составит 930 миллионов лари.
Бюджет Министерства здравоохранения увеличивается на 10 миллионов лари — до 97 миллионов лари. На 42 миллиона лари вырастет финансирование Министерства экономики: в 2027 году это ведомство израсходует 215 925 000 лари. Финансирование сферы образования увеличивается более чем на 7 миллионов лари и составит 126.037 миллиона лари. Бюджет Министерства культуры вырастет на 2 миллиона лари и составит 54 миллиона лари. Финансирование сельскохозяйственных программ увеличится более чем на один миллион лари и достигнет 42 миллионов лари.
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