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Грузия Online
Экономика

В Тбилиси проведут учёт граждан, занимающихся уличной торговлей

Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил столичной муниципальной инспекции до конца декабря провести полный учёт граждан, занимающихся уличной торговлей. По словам градоначальника, это необходимо, чтобы муниципалитет мог определить, сколько человек нуждается в поддержке для продолжения работы на альтернативных торговых площадках.

Каладзе отметил, что муниципалитет намерен решить проблему с учётом интересов всех сторон.

«Обеспечение порядка в столице и полное благоустройство общественных пространств – наш важнейший приоритет. Помимо улучшения инфраструктуры, одной из проблем города остаются самовольная установка неприглядных конструкций и незаконная уличная торговля. В этом направлении Тбилисская муниципальная инспекция активно работает. Во многих проблемных местах подобная неорганизованная деятельность уже пресечена, а территории приведены в порядок. Кроме того, ежедневно проводятся мониторинг и принимаются соответствующие меры реагирования, чтобы ограничить деятельность, искажающую облик города, и уличную торговлю», — заявил Каладзе.

Кроме того, мэр поручил главам районных администраций Тбилиси найти места для организации торговых площадок.

Инициатива Каладзе – не первая попытка властей Тбилиси упорядочить или ограничить уличную торговлю.

Как ранее отмечали представители неправительственного сектора, законодательство предусматривало возможность торговли при наличии соответствующего разрешения, однако отсутствие чёткого порядка его выдачи создавало ситуацию, при которой торговля без разрешения фактически считалась нарушением.

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