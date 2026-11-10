Средние пенсионные накопления одного участника фонда составляют 6 437 лари

Общая стоимость активов Пенсионного фонда Грузии по состоянию на октябрь 2026 года превысила 10.2 миллиарда лари. Согласно октябрьской статистике фонда, в прошлом месяце объем пенсионных активов увеличился более чем на 150 миллионов лари.

По состоянию на октябрь 2026 года средние пенсионные накопления одного участника системы составляют 6 437 лари.

Наибольшая часть пенсионных активов — около 10.1 миллиарда лари — размещена в консервативном инвестиционном портфеле. В нем сосредоточено 99.3% накоплений участников. Автоматически накопления всех граждан, включенных в систему, попадают именно в консервативный портфель, а для смены инвестиционного портфеля участники должны обратиться в Пенсионный фонд или Дом юстиции. По состоянию на октябрь портфель сменили 10 380 граждан, переведших накопления в сбалансированный или динамичный портфели.

По данным Пенсионного фонда, за первые 10 месяцев 2026 года наивысшую инвестиционную доходность продемонстрировал динамичный портфель, составившую 12.86%. Доходность сбалансированного портфеля составила 12.21%, а консервативного — 10.2%.

Инвестиционные портфели различаются распределением активов. В консервативном портфеле в основном представлены активы в лари, включая депозитные сертификаты грузинских банков и казначейские облигации. Доля активов в иностранной валюте в этом портфеле составляет 18.4% и включает преимущественно международные фондовые индексы.

В сбалансированном портфеле доля ларевых активов составляет 62.5%, а в динамичном — 42.3%. Соответственно, в динамичном портфеле доля активов, деноминированных в иностранной валюте, и средств, инвестированных в глобальные фондовые индексы, является наивысшей.

В рамках действующей в Грузии накопительной пенсионной системы на пенсионный счет работника ежемесячно перечисляется 6% от его заработной платы. Из них 2% уплачивает работник, 2% добавляет работодатель, а оставшиеся 2% государство направляет в Пенсионный фонд из подоходного налога. К накопленным средствам фонд также добавляет доход, полученный в результате инвестиционной деятельности. На уровне фонда к настоящему времени базовые взносы составляют 7 миллиардов лари, а начисленный доход уже достигает 3 миллиардов лари.