«Гахария за Грузию» не поддержит законопроекты «О деятельности коммерческих банков» и «О деятельности микробанков»

«Поскольку сегодня первое чтение и мы говорим о принципах, я также выскажусь по принципам, а во втором чтении представлю аргументы постатейно.

Представленные законопроекты, на первый взгляд, кажутся техническими изменениями и служат усовершенствованию регулирования, однако если детально ознакомиться с этим 49-страничным документом, вы не найдете ничего подобного. Более того, вы увидите, как Национальный банк и правящая команда пытаются еще больше монополизировать финансовый сектор и ввести механизмы, которые наносят вред небанковскому сектору и надают больше привилегий банкам, у которых их и без того достаточно.

В первую очередь остановлюсь на микробанках, которые по своей функции в наибольшей степени должны поддерживать развитие малого бизнеса. Очень хорошо, что лимит увеличивается до 2 миллионов лари, но при этом доля для малых предпринимателей сокращается до 50%. Вы вообще помните о малых предпринимателях? Когда мы в последний раз принимали что-то интересное для них? Велся разговор о том, что верхний порог плательщиков НДС должен был увеличиться, но где это?! Очевидно, что вы не думаете о малых предпринимателях, и это изменение, связанное с микробанками, также с этим не связано. Реально фокус [микробанков] должен измениться, их основа должна измениться, и они должны перейти на крупное кредитование. Однако здесь же очень интересно и то, что, когда им дается право выдавать кредиты в иностранной валюте, а не только в лари, граждане остаются незащищенными, поскольку те регуляции, которые распространяются на банки и защищают гражданина, в данном случае не действуют.

Примечательно, что данным законопроектом банкам дается право сдавать в аренду изъятое или находящееся в их собственности имущество. Однако основная функция банка — финансовое посредничество; спекулирование на рынке недвижимости не является непосредственной деятельностью банка и банковской сферы. Это реально означает то, что банки, имеющие и без того миллиардные прибыли из года в год, получат еще больше небанковских доходов и составят конкуренцию малым и средним предпринимателям, реально оперирующим на рынке недвижимости. Это неверное направление экономической политики. Банк должен заниматься своим делом — выдавать кредиты для реальной экономики, а не быть крупным ломбардом или арендной компанией, собирающей в свои руки все имущество страны.

Мы видим систему, где несколько крупных финансовых групп абсолютно контролируют весь банковский сектор, когда одни и те же топ-менеджеры распределяют десятки дочерних компаний и филиалов. Разговаривать об эффективности управления излишне. Это действительно фиктивный надзор, в котором Национальный банк пытается создать имитацию европейских стандартов, а в реальности это служит олигополистическим интересам.

Очень интересна еще одна часть: при определении иностранных надежных банков и инвесторов из законодательства изъяты точные и прозрачные критерии, и они заменяются субъективным списком „надежных стран“, устанавливаемым Национальным банком. Кто это решает, какими политическими критериями будет руководствоваться Национальный банк, когда станет решать, чей капитал впускать, а чей — нет? Реально, к сожалению, это отношение и переход на принцип ручного управления еще больше увеличивают неформальные влияния, а также коррупционные риски. Вместо того чтобы иметь четкие, международно признанные и прозрачные рыночные правила, мы создаем принцип ручного управления, где Национальному банку дается полная дискреция принимать субъективные решения. Этот законопроект не служит интересам граждан Грузии: он реально не удешевляет кредиты, не снимает монополию банков и не создает реальной альтернативы для нашей экономики. Нам нужно развитие экономики, но это экономическое развитие должно быть доступно для граждан Грузии, а не для конкретных клановых групп.

Реально мы видим, что этот закон написан по заказу Национального банка не для того, чтобы ограничить существующие финансовые кланы и дать людям больше возможностей, а для того, чтобы кланы еще больше укрепились, а риски остались только гражданам Грузии и малому бизнесу.

Очень интересно, как мы можем говорить о доверии, когда у нас есть конкретный пример госпожи Наны Кейнишвили. Это тоже одно из подтверждений того, насколько серьезен риск доверия к Национальному банку и в управлении.

Я не верю в совпадения. За некоторое время до того, как вы внесли этот законопроект, распространилась информация, что господин Каха Бекаури приобрел доли одного из микробанков — всего у нас в Грузии два микробанка. Каха Бекаури годами был председателем Национальной комиссии по коммуникациям, он является исполнителем политического заказа — наша партия на себе ощутила перед выборами, как он исполнял политический заказ правящей силы. Он также является совладельцем сети «Ори набиджи». именно в этих условиях вы вносите этот законопроект, который дает возможность микробанку реально получать больше дохода игнорируя принципы, на которых должна основываться деятельность микробанка.

Говоря народным языком, это мафиозное управление. Мы не поддержим этот законопроект, так как он ухудшает финансовую безопасность страны и еще больше углубляет картельное управление банками в Грузии. Призываю и вас не поддерживать такие законопроекты, которые служат интересам конкретных групп, а не Грузии и гражданам Грузии. Призываю задавать больше вопросов, относиться к своей работе с большим пониманием и ответственностью. Потому что здесь вы реально должны быть на службе у народа и страны», — заявила депутат Софио Хоргуани.

Согласно пакету изменений в закон «О деятельности коммерческих банков», учреждение филиала или дочерней компании иностранного банка в Грузии и получение банковской лицензии станет возможным в упрощенном порядке, если банк осуществляет деятельность на территории надежной страны и ему присвоен кредитный рейтинг от международной рейтинговой организации, приемлемый для Национального банка или более высокий. Помимо кредитного рейтинга, банк должен обладать высокой узнаваемостью, хорошей репутацией, многолетним опытом деятельности в финансовом секторе, устойчивыми финансовыми показателями и прозрачной структурой собственности. Изменениями также расширяется определение «иностранного надежного банка». По действующему законодательству такой банк должен осуществлять деятельность на территории развитой страны, а по новой редакции принципы идентификации надежных стран будет определять Национальный банк.

Вместе с тем планируется смягчение регуляций для микробанков и расширение ареала их деятельности. Инициированными в парламенте изменениями микробанки смогут выдавать кредиты в иностранной валюте, а максимальный лимит кредитования на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков увеличится с 1 миллиона до 2 миллионов лари. При этом минимальная доля кредитов, выданных на предпринимательские цели, сократится с 70% до 50%.