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Грузия Online
Политика

Папуашвили считает, что оппозиция напрасно тратит время в Конституционном суде

»Грузинское общество убедилось в том, что партии не смогли представить в Конституционном суде ни одного аргумента, опровергающего обвинения и доказательства, которые мы представили”, – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в Праге.

По его словам, тактика пяти партий заключалась исключительно в том, чтобы выдвигать какие-либо обвинения против «Грузинской мечты», действуя по принципу «сам дурак».

«Судебный процесс проходит не в отношении «Грузинской мечты». Если у них есть какие-либо претензии к «Грузинской мечте», пусть приходят в парламент и подают иск против «Грузинской мечты». Этот судебный процесс не касается «Грузинской мечты», он касается их самих. Напрасно тратят время и силы, говоря о «Грузинской мечте». Это не имеет отношения к делу, и они впустую расходуют как своё время, так и время суда.

Пусть говорят о выдвинутых против них обвинениях и оправдываются. Но в том-то и дело, что им нечего сказать в своё оправдание. Как могут оправдаться организаторы событий 4 октября, которые нападали на президентский дворец и поддерживали это насилие? Как могут оправдаться представители партий, которые в 2024 году по указанию иностранцев пытались свергнуть власть?

Чем они могут оправдаться, если сами признали, что действуют против нашей страны, сотрудничают с властями иностранных государств, добиваясь от них политических атак против Грузии и введения санкций? Говоря о такой деятельности, они признаются не только в политических, но даже в уголовных преступлениях.

Думаю, стало очевидно, что им нечего сказать и у них нет правовых аргументов для оправдания. Поэтому они пытаются нападать на суд и сторону истца — «Грузинскую мечту». Эта тактика бесполезна. Если они думают, что благодаря многочисленным разговорам смогут накопить какие-то аргументы и добиться успеха в Страсбурге, то сильно ошибаются, поскольку лишь напрасно потратят время.

Вместо того чтобы оправдываться по предъявленным им обвинениям, они нападают на истцов», — заявил Шалва Папуашвили.

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