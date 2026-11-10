Папуашвили считает, что оппозиция напрасно тратит время в Конституционном суде

»Грузинское общество убедилось в том, что партии не смогли представить в Конституционном суде ни одного аргумента, опровергающего обвинения и доказательства, которые мы представили”, – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в Праге.

По его словам, тактика пяти партий заключалась исключительно в том, чтобы выдвигать какие-либо обвинения против «Грузинской мечты», действуя по принципу «сам дурак».

«Судебный процесс проходит не в отношении «Грузинской мечты». Если у них есть какие-либо претензии к «Грузинской мечте», пусть приходят в парламент и подают иск против «Грузинской мечты». Этот судебный процесс не касается «Грузинской мечты», он касается их самих. Напрасно тратят время и силы, говоря о «Грузинской мечте». Это не имеет отношения к делу, и они впустую расходуют как своё время, так и время суда.