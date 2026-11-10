Бучукури: «Мечта» проигрывает процесс в Конституционном суде, но пытается изменить эту реальность с помощью пропаганды и лжи

«Наша стратегия очень проста, она называется правда. Когда правда на твоей стороне, жить проще, по крайней мере в зале судебных заседаний», — заявила член партии «За Грузию» Анна Бучукури.

По её словам, однако, к сожалению, Конституционный суд уже принял своё решение.

«К сожалению, мы живём в реальности, в которой „Мечта“ не только пытается исказить правду, но и задействует всю свою пропагандистскую машину, пытаясь на 100% изменить реальность происходящего в зале судебных заседаний. Что касается ожиданий, то я предполагаю, что судебный процесс будет проходить так, как выгодно „Мечте“. Возможно, они накопят вопросы, а затем дадут на них ответы. Разумеется, мы поймём это уже вскоре после начала процесса. Ещё раз повторю: когда правда на твоей стороне — правда одна. „Мечта“ проигрывает этот процесс, но с помощью пропаганды, фейков и лжи пытается изменить и эту реальность», — заявила Анна Бучукури.