Папуашвили: Брюссель уподобляется советской Москве
«Не будет должного приглашения — не будет и нашего участия в подобных встречах». Так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал заявление Брюсселя о том, что Тбилиси не приглашен на форум по расширению ЕС.
По словам Папуашвили, подобное «пренебрежительное отношение» со стороны Еврокомиссии свидетельствует о том, что она уподобляет себя советской Москве.
«Это, разумеется, решение низкого уровня. Это в целом свидетельствует о незрелости бюрократии Евросоюза. Просто смешно: когда говорят о Среднем коридоре, они собираются перелететь через Грузию, перепрыгнуть её или что сделать? Я не могу себе этого представить. То, что совершает Брюссель, — это неуважение к грузинскому народу, неуважение к суверенитету грузинского народа и независимости нашей страны. Так к нам относилась Москва, и сейчас Брюссель повторяет шаги советской Москвы.
Подобное пренебрежительное отношение в конечном счете показывает, что они отождествляют себя с советской Москвой. И пусть после этого они не обижаются на такое сравнение. Своим взглядом свысока и высокомерным отношением они сами уподобляют себя советской Москве», — заявил Папуашвили.
Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Грузию не пригласили на форум по расширению ЕС, по позвали на вторую встречу — министерскую конференцию по вопросам взаимосвязанности. При этом власти Грузии приглашены на более низком уровне.
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