Папуашвили: Брюссель уподобляется советской Москве

«Не будет должного приглашения — не будет и нашего участия в подобных встречах». Так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал заявление Брюсселя о том, что Тбилиси не приглашен на форум по расширению ЕС.

По словам Папуашвили, подобное «пренебрежительное отношение» со стороны Еврокомиссии свидетельствует о том, что она уподобляет себя советской Москве.

«Это, разумеется, решение низкого уровня. Это в целом свидетельствует о незрелости бюрократии Евросоюза. Просто смешно: когда говорят о Среднем коридоре, они собираются перелететь через Грузию, перепрыгнуть её или что сделать? Я не могу себе этого представить. То, что совершает Брюссель, — это неуважение к грузинскому народу, неуважение к суверенитету грузинского народа и независимости нашей страны. Так к нам относилась Москва, и сейчас Брюссель повторяет шаги советской Москвы.