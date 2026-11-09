Скончался заместитель председателя Верховного Совета Республики Грузия Немо Бурчуладзе
Заместитель председателя Верховного Совета Республики Грузия, подписавший Акт о восстановлении государственной независимости Грузии, Немо Бурчуладзе скончался на 81-м году жизни.
Информацию в социальной сети распространяет член Верховного Совета Республики Грузия Реваз Кемулария.
«Скончался легендарный человек. Заместитель председателя Верховного Совета Республики Грузия, подписант Акта о восстановлении государственной независимости Грузии. Преследуемый путчистами, великий человек Немо Бурчуладзе. Соболезную детям, внукам, родственникам, друзьям, всей Грузии. Ушел человек-легенда», — пишет Реваз Кемулария.
Немо Бурчуладзе родился в 1946 году в селе Эртацминда Каспского района. В 1972 году окончил транспортный факультет Грузинского политехнического института. В 1972–1990 годах занимался инженерно-проектной и педагогической деятельностью, являлся главным инженером Республиканского института землеустройства «Саксахмицпроект». В 1990–1991 годах — член Верховного Совета Республики Грузия (избирательный блок «Круглый стол — Свободная Грузия», Национальный фронт — Радикальный союз), заместитель председателя Верховного Совета, член Президиума. Подписал Акт о восстановлении государственной независимости Грузии от 9 апреля 1991 года.
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