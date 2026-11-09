Евробюрократия Грузию не замечает, едва ли не готова стереть нас с карты, тогда как Китай посещает Грузию на уровне вице-президента — Это показывает, что Брюссель не уважает грузинский народ, а Китай — уважает, — заявил в беседе с журналистами председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По словам Папуашвили, визит в Грузию вице-президента Китая был историческим и, помимо политического символизма, имеет большое экономическое значение.

«Это был исторический визит — визит вице-президента Китая, второго лица страны, в Грузию. Мы услышали заявления вице-президента о том, какую роль Грузия играет для Китая в этом регионе, о том, что Грузия является первым стратегическим партнером в регионе и что первый визит высокопоставленного политического деятеля Китая состоялся именно в Грузию. Наряду с политическим символизмом это имеет огромное экономическое значение, когда мы говорим о Среднем коридоре, сотрудничестве и роли Грузии в Среднем коридоре.

Для сравнения: евробюрократия не замечает Грузию, едва ли не стирает нас с карты и не видит, что именно наша страна является ключевым связующим звеном Среднего коридора, тогда как Китай приезжает в Грузию на уровне вице-президента и проявляет уважение к грузинскому народу. Это показывает, что Брюссель не уважает грузинский народ, а Китай уважает грузинский народ. Евробюрократия сама поставила себя в такое положение, объявив прямую борьбу грузинскому народу лишь по одной причине: грузинский народ потребовал от нее раскрыть, кого и на какие цели она финансирует в Грузии», — заявил председатель парламента Грузии.