Гегелия: Заявление Сергея Шойгу подтверждает, что режим «Грузинской мечты» служит России
Думаю, заявление Сергея Шойгу должно стать для всех людей совершенно ясным подтверждением того, что на самом деле режим «Грузинской мечты» служит России, — так секретарь по внешним связям партии «Сильная Грузия — Лело» Григол Гегелия отреагировал на заявление секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу относительно Грузии.
По словам Гегелия, власти Грузии открыто и без прикрытия служат российским интересам.
««Грузинская мечта» — это режим, который открыто и без прикрытия служит Российской Федерации и национальным интересам русского народа. Именно поэтому его бесконечно хвалят не только Мария Захарова и Затулин, представители Министерства иностранных дел, но и один из видных представителей оборонной сферы, бывший министр Шойгу, который в действительности олицетворяет экспансионистскую политику Кремля и открыто и без прикрытия поддерживает Кобахидзе и его режим.
Думаю, это должно стать для всех людей совершенно ясным подтверждением того, что на самом деле этот режим служит России, он нравится россиянам, россияне его хвалят, и он проводит курс, который радует Россию, но является печальным и разрушительным для каждого грузина», — заявил Григол Гегелия.
По заявлению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, «в 2024 году власти Грузии предотвратили государственный переворот, инициированный прозападной грузинской оппозицией».
«В 2024 году власти Грузии фактически предотвратили государственный переворот, инициированный прозападной грузинской оппозицией, и начали проводить курс, направленный на защиту национальных интересов страны», — заявил на 14-й ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов СНГ Сергей Шойгу.
По его словам, Россия приветствует развитие торгово-экономического сотрудничества с Грузией и подчеркивает важность возобновления работы региональной консультативной платформы «3+3».
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