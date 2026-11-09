Думаю, заявление Сергея Шойгу должно стать для всех людей совершенно ясным подтверждением того, что на самом деле режим «Грузинской мечты» служит России, — так секретарь по внешним связям партии «Сильная Грузия — Лело» Григол Гегелия отреагировал на заявление секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу относительно Грузии.

По словам Гегелия, власти Грузии открыто и без прикрытия служат российским интересам.

««Грузинская мечта» — это режим, который открыто и без прикрытия служит Российской Федерации и национальным интересам русского народа. Именно поэтому его бесконечно хвалят не только Мария Захарова и Затулин, представители Министерства иностранных дел, но и один из видных представителей оборонной сферы, бывший министр Шойгу, который в действительности олицетворяет экспансионистскую политику Кремля и открыто и без прикрытия поддерживает Кобахидзе и его режим.