Контроль за деятельностью Торгово-промышленной палаты Грузии будет осуществлять Минэкономики

Государственный контроль за деятельностью Торгово-промышленной палаты вместо премьер-министра будет осуществлять Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Соответствующие поправки вносятся в закон «О Торгово-промышленной палате», согласно действующей редакции которого государственный контроль за деятельностью палаты относится к полномочиям премьер-министра. Парламент рассмотрит поправки в ускоренном порядке.

Инициатива была представлена в парламент Администрацией правительства. Согласно пояснению администрации, в результате изменений будет обеспечено эффективное функционирование Торгово-промышленной палаты, что будет способствовать эффективному наращиванию внешнеторгового потенциала страны, развитию экономики и поддержке предпринимателей.