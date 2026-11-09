Контроль за деятельностью Торгово-промышленной палаты Грузии будет осуществлять Минэкономики
Государственный контроль за деятельностью Торгово-промышленной палаты вместо премьер-министра будет осуществлять Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Соответствующие поправки вносятся в закон «О Торгово-промышленной палате», согласно действующей редакции которого государственный контроль за деятельностью палаты относится к полномочиям премьер-министра. Парламент рассмотрит поправки в ускоренном порядке.
Инициатива была представлена в парламент Администрацией правительства. Согласно пояснению администрации, в результате изменений будет обеспечено эффективное функционирование Торгово-промышленной палаты, что будет способствовать эффективному наращиванию внешнеторгового потенциала страны, развитию экономики и поддержке предпринимателей.
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