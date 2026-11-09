Грузия не приглашена на Форум по расширению
Пресс-спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье в ответ на вопрос, заданный изданием «Евроскоп» на сегодняшнем брифинге, заявил, что Грузия не приглашена на встречу по вопросам расширения, запланированную на следующую неделю.
«Полагаю, важно отметить, что мы всегда сохраняли открытость и конструктивный подход к диалогу, основанному на взаимном уважении, с целью поиска выхода из текущего кризиса. Однако, как вам известно, отношения с властями Грузии останутся ограниченными до тех пор, пока власти не проявят твердую готовность изменить текущий курс — как это описано в отчете о расширении. Что касается встречи Форума по расширению, запланированной на следующую неделю, могу подтвердить, что Грузия на нее не приглашена», — отметил пресс-спикер.
Вместе с тем, по его словам, что касается еще одной встречи, запланированной на следующую неделю, которая пройдет на уровне министров по вопросам связуемости, Грузия приглашена на данную встречу на более низком уровне.
«Что касается второй встречи — министерской встречи по вопросам связуемости, которая состоится в следующий понедельник, как это происходило и в прошлом, участие Грузии в подобных встречах в каждом конкретном случае решается отдельно, и при принятии этого решения учитываются интересы Евросоюза. Что касается непосредственно этой встречи, могу подтвердить вам, что власти Грузии приглашены, однако на более низком уровне», — отметил пресс-спикер.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Папуашвили: Не будет надлежащего приглашения из Брюсселя — не будет и нашего участия во встречах
«Не будет надлежащего приглашения — не будет и нашего участия в таких встречах», — заявил председатель Парламента Шалва Папуашвили в ответ на вопрос…
Гегелия: Заявление Сергея Шойгу подтверждает, что режим «Грузинской мечты» служит России
Думаю, заявление Сергея Шойгу должно стать для всех людей совершенно ясным подтверждением того, что на самом деле режим «Грузинской мечты» служит…
Контроль за деятельностью Торгово-промышленной палаты Грузии будет осуществлять Минэкономики
Государственный контроль за деятельностью Торгово-промышленной палаты вместо премьер-министра будет осуществлять Министерство экономики и устойчивого…
Михаил Саакашвили выступил с заявлением на судебном процессе
На судебном процессе третий президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с обращением, в котором оценил период своего правления, события «Революции…
Кавелашвили подписал закон о введении налоговых льгот для казино
Михаил Кавелашвили подписал закон о введении налоговых льгот для казино при проведении международных турниров, после чего документ вступил в силу.…
Министр финансов Грузии встретился с делегацией Всемирного банка
Министр финансов Лаша Хуцишвили встретился с региональным директором Всемирного банка по вопросам благосостояния в регионе Европы и Центральной Азии…