Папуашвили: Не будет надлежащего приглашения из Брюсселя — не будет и нашего участия во встречах
«Не будет надлежащего приглашения — не будет и нашего участия в таких встречах», — заявил председатель Парламента Шалва Папуашвили в ответ на вопрос журналиста Первого канала Грузии.
Журналист спросил Папуашвили о заявлении пресс-спикера Еврокомиссии, который отметил, что «Грузия не приглашена на форум по расширению; что касается министериала по вопросам связываемости, руководство Грузии приглашено, однако на более низком уровне».
По словам Папуашвили, эти слова означают низкий уровень решений и в очередной раз демонстрируют незрелость бюрократии Евросоюза.
«Это просто смешно: когда говорят о Срединном коридоре, они что, собираются перелететь через Грузию, перепрыгнуть через нее или что они хотят сделать? Я не могу себе этого представить. То, что делает Брюссель, — это неуважение к грузинскому народу. Неуважение к суверенитету грузинского народа и неуважение к независимости нашей страны. Так к нам относилась Москва. Теперь шаги советской Москвы повторяет Брюссель. Такое пренебрежительное отношение в конечном итоге показывает, что они отождествляют себя с советской Москвой. Так что пусть потом не обижаются на это сравнение. Они отождествляют себя с советской Москвой этим взглядом свысока и высокомерным отношением к грузинскому народу», — заявил Папуашвили.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Самхарадзе: У нас переломный год в отношениях Грузии и Китая
«У нас переломный год в двусторонних отношениях Грузии и Китая. В июне этого года наши отношения поднялись до уровня всеобъемлющего стратегического…
Гегелия: Заявление Сергея Шойгу подтверждает, что режим «Грузинской мечты» служит России
Думаю, заявление Сергея Шойгу должно стать для всех людей совершенно ясным подтверждением того, что на самом деле режим «Грузинской мечты» служит…
Грузия не приглашена на Форум по расширению
Пресс-спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье в ответ на вопрос, заданный изданием «Евроскоп» на сегодняшнем брифинге, заявил, что Грузия не…
Контроль за деятельностью Торгово-промышленной палаты Грузии будет осуществлять Минэкономики
Государственный контроль за деятельностью Торгово-промышленной палаты вместо премьер-министра будет осуществлять Министерство экономики и устойчивого…
Михаил Саакашвили выступил с заявлением на судебном процессе
На судебном процессе третий президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с обращением, в котором оценил период своего правления, события «Революции…
Кавелашвили подписал закон о введении налоговых льгот для казино
Михаил Кавелашвили подписал закон о введении налоговых льгот для казино при проведении международных турниров, после чего документ вступил в силу.…