Папуашвили: Не будет надлежащего приглашения из Брюсселя — не будет и нашего участия во встречах

«Не будет надлежащего приглашения — не будет и нашего участия в таких встречах», — заявил председатель Парламента Шалва Папуашвили в ответ на вопрос журналиста Первого канала Грузии.

Журналист спросил Папуашвили о заявлении пресс-спикера Еврокомиссии, который отметил, что «Грузия не приглашена на форум по расширению; что касается министериала по вопросам связываемости, руководство Грузии приглашено, однако на более низком уровне».

По словам Папуашвили, эти слова означают низкий уровень решений и в очередной раз демонстрируют незрелость бюрократии Евросоюза.

«Это просто смешно: когда говорят о Срединном коридоре, они что, собираются перелететь через Грузию, перепрыгнуть через нее или что они хотят сделать? Я не могу себе этого представить. То, что делает Брюссель, — это неуважение к грузинскому народу. Неуважение к суверенитету грузинского народа и неуважение к независимости нашей страны. Так к нам относилась Москва. Теперь шаги советской Москвы повторяет Брюссель. Такое пренебрежительное отношение в конечном итоге показывает, что они отождествляют себя с советской Москвой. Так что пусть потом не обижаются на это сравнение. Они отождествляют себя с советской Москвой этим взглядом свысока и высокомерным отношением к грузинскому народу», — заявил Папуашвили.