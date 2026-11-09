Самхарадзе: У нас переломный год в отношениях Грузии и Китая

«Сейчас между Китаем и Грузией больше прямых рейсов, чем когда-либо. Граждане Китая могут посещать Грузию без виз, а граждане Грузии — Китай. Это, конечно же, способствует не только контактам между людьми, но и бизнес-связям. Это означает, что наш товарооборот растет с каждым годом. В этом году за первые девять месяцев мы уже преодолели рубеж в 2 миллиарда долларов и надеемся, что к концу года товарооборот между Грузией и Китаем будет близок к 3 миллиардам долларов.

По словам Самхарадзе, за последние два года количество туристов из Китая в Грузию увеличилось в четыре раза.

«У нас переломный год в двусторонних отношениях Грузии и Китая. В июне этого года наши отношения поднялись до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, что уже принесло первые ощутимые результаты для нашего народа как в Китае, так и в Грузии», — заявил председатель Комитета по внешней политике Парламента Николоз Самхарадзе в интервью China Global Television Network.

Разумеется, мы очень активно сотрудничаем и в сфере транспорта, поскольку как Китай, так и Грузия крайне заинтересованы в так называемом Срединном коридоре, связывающем Китай с Европой. На сегодняшний день это самый короткий, самый быстрый и самый дешевый маршрут из Китая в Европу. Из-за конфликтов и войн на Ближнем Востоке и в Украине так называемые северный и южный маршруты сегодня закрыты. Это означает, что маршрут через Грузию — единственная жизнеспособная альтернатива для связи Китая и Европы. Так что, думаю, здесь наши стратегические интересы совпадают, и мы надеемся, что сотрудничество в этом направлении будет еще больше углубляться.

Однако и помимо этого — я упомянул контакты между людьми и считаю очень важным отметить, что наше сотрудничество растет и в сфере образования. Все больше грузинских студентов хотят изучать китайский язык, а также есть много китайских студентов, желающих учить грузинский. Так что мы уже начали активизировать обмен в образовательном направлении.

И, наконец, культурный обмен: и Грузия, и Китай — нации, берущие начало от древних цивилизаций. Соответственно, у нас много общего в культурном плане и в традициях. Думаю, вместе с поднятием наших отношений до уровня стратегического партнерства активизируется и станет более динамичным и обмен в сфере культуры. Народы обеих стран узнают намного больше о культуре друг друга и найдут много общего», — заявил Николоз Самхарадзе.

Кроме того, журналист задал Николозу Самхарадзе вопрос: «Одним из самых перспективных направлений сотрудничества является инициатива «Один пояс, один путь». Грузия была одной из первых стран, присоединившихся к этой инициативе. Как вы отметили, Грузия обладает очень важным стратегическим положением на стыке Азии и Европы, что дает ей хорошую позицию для сотрудничества. Как вы оцениваете сотрудничество в рамках “Одного пояса, одного пути”? По вашему мнению, где мы можем усилить сотрудничество, например, в сфере связываемости, торговли и других направлениях?».

Как отметил Николоз Самхарадзе, для наращивания и углубления сотрудничества в этом направлении есть огромное пространство и потенциал.

«Как вы правильно отметили, геостратегическое положение Грузии — это актив нашей страны, и его также может использовать наш стратегический партнер — Китай. Здесь речь идет о содействии торговле, упрощении транзита товаров, экономической интеграции обширного региона, включающего Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ и Восточную Европу. Думаю, и в этой части политика обоих правительств находится в полном согласии. Соответственно, я вижу большой потенциал в будущих проектах и сотрудничестве, чтобы развивать инициативу “Один пояс, один путь”, продвигать “Срединный коридор”, увеличивать товарооборот, а жизнь регионов и их населения сделать значительно проще и благополучнее», — отметил Николоз Самхарадзе.