Еврокомиссар: Российские активы в ЕС останутся замороженными, пока РФ не выплатит репарации
Евросоюз оставит российские суверенные активы замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит Украине репарации. Если РФ откажется компенсировать ущерб, нанесенный войной, ЕС оставляет за собой право использовать эти средства. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, сообщает «Европейская правда».
«Что касается замороженных российских активов, мы знаем, что в настоящее время по кредиту на поддержку Украины, который мы предоставляем Украине, Украина должна будет его погашать только тогда, когда Россия будет выплачивать репарации», — пояснил Домбровскис.
По его словам, ЕС предусмотрел возможность использования российских суверенных активов в случае невыплаты Москвой репараций.
«Это означает, что если Россия не будет выплачивать репарации, мы прямо предусмотрели, что в таком случае Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские суверенные активы», — добавил еврокомиссар.
Он подтвердил, что вопрос об использовании российских активов остается на повестке дня Евросоюза.
«Итак, этот вопрос не исчез из нашего поля зрения. И также стоит отметить, что существуют решения, согласно которым российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине. Поэтому очевидно, что этот вопрос остается с нами», — подытожил Домбровскис.
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