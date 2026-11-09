Еврокомиссар: Российские активы в ЕС останутся замороженными, пока РФ не выплатит репарации

Евросоюз оставит российские суверенные активы замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит Украине репарации. Если РФ откажется компенсировать ущерб, нанесенный войной, ЕС оставляет за собой право использовать эти средства. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, сообщает «Европейская правда».

«Что касается замороженных российских активов, мы знаем, что в настоящее время по кредиту на поддержку Украины, который мы предоставляем Украине, Украина должна будет его погашать только тогда, когда Россия будет выплачивать репарации», — пояснил Домбровскис.

По его словам, ЕС предусмотрел возможность использования российских суверенных активов в случае невыплаты Москвой репараций.