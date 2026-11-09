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Политика

Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо объявил о выдвижении в президенты Франции

Тедди Ринер заявил, что будет баллотироваться на выборах в 2027 году. О своем решении спортсмен сообщил в социальных сетях, пишет «Трибуна»

«Смириться с трудностями, которые переживает наша страна, — значит уже признать поражение. Я не хочу оставаться сторонним наблюдателем. Я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года», — написал Ринер.

По его словам, Франции для преодоления испытаний нужны высокие требования к себе, здравый смысл и сила единства. Спортсмен также опубликовал видео, в котором отметил, что не имеет политического опыта, но знает реалии жизни простых французов.

«Франции не нужен профессиональный политик, который читает лекции и целыми днями бездельничает. Ей нужны здравый смысл, твердость, справедливость и порядок», — подчеркнул Ринер.

Ринер является самым титулованным спортсменом в истории дзюдо. Помимо пяти побед на Олимпийских играх, на его счету 12 золотых медалей чемпионатов мира.

Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет выдвинуть свою кандидатуру, поскольку находится на президентском посту два срока подряд.

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