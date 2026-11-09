Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо объявил о выдвижении в президенты Франции

Тедди Ринер заявил, что будет баллотироваться на выборах в 2027 году. О своем решении спортсмен сообщил в социальных сетях, пишет «Трибуна»

«Смириться с трудностями, которые переживает наша страна, — значит уже признать поражение. Я не хочу оставаться сторонним наблюдателем. Я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года», — написал Ринер.

По его словам, Франции для преодоления испытаний нужны высокие требования к себе, здравый смысл и сила единства. Спортсмен также опубликовал видео, в котором отметил, что не имеет политического опыта, но знает реалии жизни простых французов.