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Грузия Online
Политика

Цилосани: У нашей делегации интересная и разнообразная программа визита в Китай, активное общение с Китаем – это возможность перенять передовой опыт

«В рамках визита в Китай у нашей делегации довольно интересная и разнообразная повестка дня», — заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани журналистам в Китае.

По её словам, главный посыл заключается в том, что активное взаимодействие с Китаем даёт возможность перенимать передовой опыт.

«Между Грузией и Китаем существует тесное сотрудничество. На фоне встреч на высоком уровне у нас проходят отраслевые и институциональные встречи по различным направлениям. В рамках визита в Китай у нашей делегации довольно интересная и разнообразная повестка дня. Помимо деловых встреч, в программу также вошли осмотр достопримечательностей и культурные мероприятия.

Сегодня у нас состоялась очень интересная встреча с высшим учебным заведением — Институтом женского образования, который принадлежит Всекитайской федерации женщин. Изначально этот институт был создан с целью предоставления женщинам образования и профессиональной переподготовки, однако впоследствии его деятельность приобрела более широкий масштаб. В рамках женской организации партии особым приоритетом является расширение возможностей женщин посредством образования, профессиональной переподготовки и развития лидерских качеств. Поэтому сегодняшняя встреча была очень полезной. И самое главное — это сотрудничество с китайской стороной.

В рамках этих встреч мы охватили не только политическое и экономическое направления, но и вопросы образования, инноваций, молодёжи и женщин. Наш главный посыл заключается в том, что активное взаимодействие с Китаем открывает для Грузии наилучшие возможности для перенимания передового опыта и осмысления путей прогресса», — отметила Цилосани.

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