Цилосани: У нашей делегации интересная и разнообразная программа визита в Китай, активное общение с Китаем – это возможность перенять передовой опыт

«В рамках визита в Китай у нашей делегации довольно интересная и разнообразная повестка дня», — заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани журналистам в Китае.

По её словам, главный посыл заключается в том, что активное взаимодействие с Китаем даёт возможность перенимать передовой опыт.

«Между Грузией и Китаем существует тесное сотрудничество. На фоне встреч на высоком уровне у нас проходят отраслевые и институциональные встречи по различным направлениям. В рамках визита в Китай у нашей делегации довольно интересная и разнообразная повестка дня. Помимо деловых встреч, в программу также вошли осмотр достопримечательностей и культурные мероприятия.